عضو مشارك في المفاوضات بإسلام آباد لـ"سبوتنيك": إذا لم تلتزم واشنطن سنعود إلى طهران بلا اتفاق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو مشارك في المفاوضات بإسلام آباد لـ"سبوتنيك": إذا لم تلتزم واشنطن سنعود إلى طهران بلا اتفاق
أكد المحلل السياسي وأستاذ جامعة طهران، سيد محمد مرندي، أن نجاح الدبلوماسية الحالية في خفض التصعيد يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران لم... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال مرندي، الذي يشارك حالياً في المفاوضات بإسلام آباد لـ"سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي التي سعت لوقف الأعمال القتالية، لذلك قدم الأميركيون وعوداً والتزامات، والإيرانيون يقولون إنه يجب تنفيذ تلك الالتزامات قبل الانتقال إلى أي مرحلة أخرى، لأنه إذا لم تُنفذ، فما جدوى مناقشة قضايا جديدة؟".وأضاف أن المرحلة الحالية أولية، إما أن يكون الأميركيون جادين أو يُجبروا على الجدية وينفذوا ما وعدوا به، أو لا يفعلوا، مشيراً إلى أنه في حال عدم الرغبة في ذلك "فإن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران".وبخصوص تقييم تقدم المحادثات، أوضح مرندي أنه من الصعب إعطاء تقييم نهائي بسبب تعدد القضايا قيد التفاوض وبعضها تقني للغاية، مؤكداً أن المهم بالنسبة لإيران هو تغيير الوقائع على الأرض، وأن توقيع نائب الرئيس أو الرئيس الأميركي لا قيمة له لأن الأميركيين يلتزمون ثم ينقضون التزاماتهم.وأشار إلى أن إيران مستعدة لاحتمال مزيد من الصراع العسكري، وفي الوقت نفسه مستعدة للتفاوض إذا تحرك الأميركيون في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن إيران لم تكن المعتدي بل هي ضحية، لكنها أظهرت قوتها وصمود محور المقاومة، مما دفع الأميركيين للحضور بعد فشلهم في ساحة المعركة.وأكد أن إيران لن تتخلى عن سيادتها، وهي تطالب بالعدالة وتعويضات ستحصل عليها من خلال مضيق هرمز إذا لزم الأمر، داعياً الأميركيين إلى التوقف عن الانصياع للوبي الصهيوني واتخاذ قرارات بناءً على مصالحهم.وفي ختام تصريحاته، أعرب مرندي عن صعوبة التنبؤ بسيناريوهات التقدم أو الفشل في الساعات أو الأيام المقبلة، بسبب تداخل الملفات ووجود أطراف تعرقل العملية مثل النظام الإسرائيلي، مشدداً على أن إيران أبلغت الأميركيين بضرورة تنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار في لبنان، وأن عدم الصدق في الوعود يعني عدم القدرة على المضي قدماً.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن فريق التفاوض الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد مع إيران قدم مطالب "مبالغ فيها".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html
https://sarabic.ae/20260411/ترامب-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-في-إسلام-آباد-بدأت-رسميا-1112470898.html
https://sarabic.ae/20260411/البحرين-تعلن-حصيلة-اعتراض-وتدمير-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-منذ-بدء-الحرب-في-إيران-1112468241.html
https://sarabic.ae/20260411/وزير-إسرائيلي-أسبق-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-يكشف-هزيمة-استراتيجية-لنتنياهو-وترامب-1112467813.html
عضو مشارك في المفاوضات بإسلام آباد لـ"سبوتنيك": إذا لم تلتزم واشنطن سنعود إلى طهران بلا اتفاق

أكد المحلل السياسي وأستاذ جامعة طهران، سيد محمد مرندي، أن نجاح الدبلوماسية الحالية في خفض التصعيد يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران لم تبدأ هذه الحرب ولم ترغب فيها، وأن كل مراحل التصعيد جاءت من قبل نظام ترامب ونظام نتنياهو ضد إيران وشعوب المنطقة.
وقال مرندي، الذي يشارك حالياً في المفاوضات بإسلام آباد لـ"سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي التي سعت لوقف الأعمال القتالية، لذلك قدم الأميركيون وعوداً والتزامات، والإيرانيون يقولون إنه يجب تنفيذ تلك الالتزامات قبل الانتقال إلى أي مرحلة أخرى، لأنه إذا لم تُنفذ، فما جدوى مناقشة قضايا جديدة؟".
ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
وأضاف أن المرحلة الحالية أولية، إما أن يكون الأميركيون جادين أو يُجبروا على الجدية وينفذوا ما وعدوا به، أو لا يفعلوا، مشيراً إلى أنه في حال عدم الرغبة في ذلك "فإن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران".
وشدد مرندي على أن إيران قد ربحت هذه الحرب بالفعل، وأن نظام ترامب لم يتمكن من تغيير وضع مضيق هرمز ولن يتمكن من ذلك مستقبلاً، محذراً من أن أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع الاقتصادي العالمي سوءاً دون تحقيق أي نجاح لنظام ترامب أو نتنياهو.
وبخصوص تقييم تقدم المحادثات، أوضح مرندي أنه من الصعب إعطاء تقييم نهائي بسبب تعدد القضايا قيد التفاوض وبعضها تقني للغاية، مؤكداً أن المهم بالنسبة لإيران هو تغيير الوقائع على الأرض، وأن توقيع نائب الرئيس أو الرئيس الأميركي لا قيمة له لأن الأميركيين يلتزمون ثم ينقضون التزاماتهم.
ترامب: المفاوضات بين أمريكا وإيران في إسلام آباد بدأت رسميا
وأشار إلى أن إيران مستعدة لاحتمال مزيد من الصراع العسكري، وفي الوقت نفسه مستعدة للتفاوض إذا تحرك الأميركيون في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن إيران لم تكن المعتدي بل هي ضحية، لكنها أظهرت قوتها وصمود محور المقاومة، مما دفع الأميركيين للحضور بعد فشلهم في ساحة المعركة.
وحول دور باكستان في تسهيل المحادثات، وصف مرندي باكستان بأنها دولة مجاورة وصديقة، وأن مشاعر شعبها تقف مع الإيرانيين، وأن إيران رحبت بوساطتها لعدم إظهارها أي عداء تجاهها، مشيراً إلى أن النجاح لا يعتمد على باكستان أو سلطنة عمان أو إيران، بل على نظام ترامب، وما إذا كان سيتبع سياسة "أميركا أولاً" أم سيستمر في الخضوع للنفوذ الصهيوني.
وأكد أن إيران لن تتخلى عن سيادتها، وهي تطالب بالعدالة وتعويضات ستحصل عليها من خلال مضيق هرمز إذا لزم الأمر، داعياً الأميركيين إلى التوقف عن الانصياع للوبي الصهيوني واتخاذ قرارات بناءً على مصالحهم.
وفي ختام تصريحاته، أعرب مرندي عن صعوبة التنبؤ بسيناريوهات التقدم أو الفشل في الساعات أو الأيام المقبلة، بسبب تداخل الملفات ووجود أطراف تعرقل العملية مثل النظام الإسرائيلي، مشدداً على أن إيران أبلغت الأميركيين بضرورة تنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار في لبنان، وأن عدم الصدق في الوعود يعني عدم القدرة على المضي قدماً.
البحرين تعلن حصيلة اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في إيران
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن فريق التفاوض الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد مع إيران قدم مطالب "مبالغ فيها".
وقال التلفزيون الإيراني: "عُقدت جولتان من المحادثات بين فريقي التفاوض، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة الليلة. لدى الوفد الأمريكي مطالب مبالغ فيها".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
وزير إسرائيلي أسبق: وقف إطلاق النار مع إيران يكشف "هزيمة استراتيجية" لنتنياهو وترامب
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
