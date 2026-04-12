رئيس البرلمان الإيراني بعد مفاوضات إسلام آباد: على واشنطن حسم موقفها من كسب ثقة طهران

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد نهاية المفاوضات مع أمريكا في إسلام آباد في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، والتي شارك...

وقال عبر منصة "إكس"، إنه "قبل المفاوضات، أكدت على أننا نملك حسن النية والإرادة اللازمين، ولكن نظرا لتجارب الحربين السابقتين، فإننا لا نثق بالطرف الآخر".وأردف: "لقد فهمت أمريكا منطقنا ومبادئنا، والآن حان دورها لتقرر ما إذا كانت تستحق ثقتنا أم لا".ومضى قاليباف: "إننا نعتبر كل وسيلة للتفاوض، إلى جانب الكفاح العسكري، أسلوبا آخر من أساليب الدبلوماسية القائمة على السلطة، وذلك لحماية حقوق الشعب الإيراني، ولن نتوقف لحظة واحدة عن بذل الجهود لترسيخ مكتسبات الأربعين يومًا من الدفاع الوطني الإيراني".وواصل: "كما أتقدم بالشكر لجهود بلدنا الشقيق الصديق، باكستان، في تيسير عملية هذه المفاوضات، وأبعث بتحياتي إلى شعب باكستان".وختم رئيس البرلمان الإيراني تغريدته قائلا: "إيران كيان يضم 90 مليون روح، من جميع أبناء الشعب الإيراني الأبطال الذين اتبعوا نصيحة المرشد الأعلى ونزلوا إلى الشوارع، ودعموا أبناءهم ورافقونا في طريقنا ببركاتهم - ولذلك أنا ممتن، وزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة، أقول: أحسنتم، والله يقويكم".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوفد الإيراني حاول تقديم مقترحات للتقريب بين وجهات النظر، إلا أن ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأمريكي حالت دون تحقيق تقدم.وأشارت الوكالة إلى أن "واشنطن سعت للحصول على تنازلات تتعلق بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي، بما في ذلك إخراج مواد نووية من البلاد".كما نقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع، قوله إن "إيران قدّمت خلال المفاوضات الأخيرة مبادرات ومقترحات معقولة"، مشيرا إلى أن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة للنظر في القضايا المطروحة بواقعية".وأوضح المصدر أن "واشنطن، ارتكبت أخطاء في حساباتها خلال الحرب وكذلك في مسار التفاوض حتى الآن، ما حال دون تحقيق تقدم في المحادثات"، مضيفا أن إيران "ليست في عجلة من أمرها" بشأن استئناف التفاوض.وأكد أنه في حال عدم قبول الولايات المتحدة باتفاق معقول، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لأي جولة مقبلة محتملة من المفاوضات بين الجانبين.في السياق ذاته، قال التلفزيون الإيراني إن الوفد الإيراني أجرى مفاوضات مكثفة استمرت 21 ساعة بهدف الحفاظ على المصالح الوطنية، إلا أن المطالب الأمريكية حالت دون إحراز أي تقدم.كما نقلت وكالة "فارس" عن مصدر في فريق التفاوض، أن طهران رفضت شروطا أمريكية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" منع التوصل إلى اتفاق أو إطار مشتروأضاف المصدر أن طهران لا تخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يُبدِ استعدادًا لتخفيض سقف توقعاته، وأنه طالب بتنازلات لم يتمكن من الحصول عليها حتى عبر الحرب.وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

