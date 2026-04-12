https://sarabic.ae/20260412/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-انتهت-دون-التوصل-لاتفاق-نتيجة-الخلاف-على-3-قضايا-1112488567.html

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على 3 قضايا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T03:54+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تُعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرًا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.وأشار إلى أن "هذه المفاوضات عُقدت بعد نحو 40 يومًا من اندلاع الحرب، وفي أجواء من انعدام الثقة، ما يجعل من غير الواقعي توقع التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة".كما لفت بقائي، إلى أن "إدراج قضايا جديدة، مثل مضيق هرمز، زاد من تعقيد المفاوضات"، مؤكدًا التزام الجهاز الدبلوماسي الإيراني بالدفاع عن حقوق ومصالح الشعب في مختلف الظروف.وفي ختام تصريحاته، وجّه الشكر إلى باكستان على استضافة المحادثات، مثنيًا على جهود قيادتها، ومن بينهم شهباز شريف وعاصم منير وإسحاق دار، في دعم المسار الدبلوماسي بين الأطراف.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المحادثات مع إيران لم تحقق اتفاقًا مرضيًا للطرفين"، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم