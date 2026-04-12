https://sarabic.ae/20260412/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-انتهت-دون-التوصل-لاتفاق-نتيجة-الخلاف-على-3-قضايا-1112488567.html
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على 3 قضايا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول...
2026-04-12T03:55+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
https://sarabic.ae/20260412/وزير-خارجية-باكستان-نتمنى-أن-يواصل-الطرفان-الأمريكي-والإيراني-تمسكهما-بوقف-إطلاق-النار-1112488285.html
https://sarabic.ae/20260411/ترامب-لا-فرق-لدي-إذا-تم-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1112485945.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
03:54 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 03:55 GMT 12.04.2026)
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تُعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرًا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.
وأشار إلى أن "هذه المفاوضات عُقدت بعد نحو 40 يومًا من اندلاع الحرب، وفي أجواء من انعدام الثقة، ما يجعل من غير الواقعي توقع التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة".
كما لفت بقائي، إلى أن "إدراج قضايا جديدة، مثل مضيق هرمز، زاد من تعقيد المفاوضات"، مؤكدًا التزام الجهاز الدبلوماسي الإيراني بالدفاع عن حقوق ومصالح الشعب في مختلف الظروف.
وفي ختام تصريحاته، وجّه الشكر إلى باكستان على استضافة المحادثات، مثنيًا على جهود قيادتها، ومن بينهم شهباز شريف وعاصم منير وإسحاق دار، في دعم المسار الدبلوماسي بين الأطراف.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.
وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المحادثات مع إيران لم تحقق اتفاقًا مرضيًا للطرفين
"، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".