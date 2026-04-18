طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
https://sarabic.ae/20260418/إيران-تعلن-ضرب-شبكة-تجسس-وتخريب-واسعة-مرتبطة-بأمريكا-وبريطانيا-وإسرائيل-1112660292.html
إيران تعلن ضرب "شبكة تجسس وتخريب واسعة" مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تفكيكه خلايا تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، في 3 محافظات من البلاد.
وأكد تنفيذه عمليات أمنية متزامنة في محافظات أذربيجان الشرقية ومازندران وكرمان، أسفرت عن توقيف عشرات العناصر المتهمة بأنشطة تجسس وتنسيق لعمليات تخريبية، وإثارة الاضطرابات.وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه ألقى القبض على 7 عناصر في أذربيجان الشرقية أثناء إعدادهم لعمليات تخريبية وإرسالهم إحداثيات مواقع حساسة، فيما تم توقيف 69 شخصا في مازندران، وضبط أسلحة ومعدات اتصال داخل مخابئهم، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي محافظة كرمان، تم تحديد 51 عنصرا، بينهم فرق تجسس وخلايا مسلحة وعناصر إعلامية، والذين اتهمهم الحرس الثوري بمحاولات تعطيل الأسواق والتجنيد والتحريض على الفوضى، في إطار ما قالت إنه مخطط تمهيدي لعمليات معادية داخل البلاد.وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن الشهر الماضي، اعتقال 500 جاسوس بتهمة العمل "لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران"، وفق تعبيره.وقال رادان، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "اعتقال 500 جاسوس أرسلوا معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".وأوضح أن "250 شخصا من بين المعتقلين قدموا معلومات للعدو حول مواقع لاستهدافها"، لافتًا إلى أنهم كانوا على تواصل مع بعض الجماعات وسعوا لـ"زعزعة النظام العام".
https://sarabic.ae/20260128/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-قدم-معلومات-ووثائق-سرية-للموساد-الإسرائيلي-1109715452.html
https://sarabic.ae/20260413/الحرس-الثوري-الإيراني-جفرافية-بلادنا-ستتحول-إلى-سجن-ومستنقع-لمن-يحاول-الاعتداء-عليها-بريا-1112533763.html
07:25 GMT 18.04.2026
أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تفكيكه خلايا تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، في 3 محافظات من البلاد.
وأكد تنفيذه عمليات أمنية متزامنة في محافظات أذربيجان الشرقية ومازندران وكرمان، أسفرت عن توقيف عشرات العناصر المتهمة بأنشطة تجسس وتنسيق لعمليات تخريبية، وإثارة الاضطرابات.
وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه ألقى القبض على 7 عناصر في أذربيجان الشرقية أثناء إعدادهم لعمليات تخريبية وإرسالهم إحداثيات مواقع حساسة، فيما تم توقيف 69 شخصا في مازندران، وضبط أسلحة ومعدات اتصال داخل مخابئهم، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
28 يناير, 06:26 GMT
وفي محافظة كرمان، تم تحديد 51 عنصرا، بينهم فرق تجسس وخلايا مسلحة وعناصر إعلامية، والذين اتهمهم الحرس الثوري بمحاولات تعطيل الأسواق والتجنيد والتحريض على الفوضى، في إطار ما قالت إنه مخطط تمهيدي لعمليات معادية داخل البلاد.
وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن الشهر الماضي، اعتقال 500 جاسوس بتهمة العمل "لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران"، وفق تعبيره.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
الحرس الثوري الإيراني: جفرافية بلادنا ستتحول إلى سجن ومستنقع لمن يحاول الاعتداء عليها بريا
13 أبريل, 15:49 GMT
وقال رادان، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "اعتقال 500 جاسوس أرسلوا معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".
وأوضح أن "250 شخصا من بين المعتقلين قدموا معلومات للعدو حول مواقع لاستهدافها"، لافتًا إلى أنهم كانوا على تواصل مع بعض الجماعات وسعوا لـ"زعزعة النظام العام".
