https://sarabic.ae/20260413/الحرس-الثوري-الإيراني-جفرافية-بلادنا-ستتحول-إلى-سجن-ومستنقع-لمن-يحاول-الاعتداء-عليها-بريا-1112533763.html

الحرس الثوري الإيراني: جفرافية بلادنا ستتحول إلى سجن ومستنقع لمن يحاول الاعتداء عليها بريا

الحرس الثوري الإيراني: جفرافية بلادنا ستتحول إلى سجن ومستنقع لمن يحاول الاعتداء عليها بريا

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي، أن بلاده أعدّت "طبقات متعددة من الدفاع"، محذرًا من أن "جغرافيا إيران ستتحول إلى سجن ومستنقع...

2026-04-13T15:49+0000

2026-04-13T15:49+0000

2026-04-13T15:49+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/76/1040337662_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_ae7ae5824f976434cf98205ce8c12386.jpg

وأضاف أن ما وصفه بـ"فشل الوحدات الخاصة التابعة للولايات المتحدة استخباريًا في أصفهان، يُعدّ دليلًا على صعوبة أي تحرك عسكري داخل الأراضي الإيرانية"، على حد قوله.وشدد المسؤول العسكري على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن بلاده "تمتلك القدرة على التصدي لأي عمليات برية".ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار على المواني الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول البحري التابع لإيران، "يرقد في قاع البحر"، مؤكدًا أنه "تم تدميره بشكل كامل خلال العمليات الأخيرة"، على حد قوله.وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران في 13 أبريل/ نيسان الجاري.وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم