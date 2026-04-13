الحرس الثوري الإيراني: جفرافية بلادنا ستتحول إلى سجن ومستنقع لمن يحاول الاعتداء عليها بريا
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي، أن بلاده أعدّت "طبقات متعددة من الدفاع"، محذرًا من أن "جغرافيا إيران ستتحول إلى سجن ومستنقع لأي قوة تحاول تنفيذ هجوم بري".
2026-04-13T15:49+0000
أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي، أن بلاده أعدّت "طبقات متعددة من الدفاع"، محذرًا من أن "جغرافيا إيران ستتحول إلى سجن ومستنقع لأي قوة تحاول تنفيذ هجوم بري".
وأضاف أن ما وصفه بـ"فشل الوحدات الخاصة التابعة للولايات المتحدة استخباريًا في أصفهان، يُعدّ دليلًا على صعوبة أي تحرك عسكري داخل الأراضي الإيرانية"، على حد قوله.
وشدد المسؤول العسكري على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن بلاده "تمتلك القدرة على التصدي لأي عمليات برية".
ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار على المواني الإيرانية
، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول البحري التابع لإيران، "يرقد في قاع البحر"، مؤكدًا أنه "تم تدميره بشكل كامل خلال العمليات الأخيرة"، على حد قوله.
وأضاف ترامب أن "ما لم تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران، يقتصر على عدد محدود من سفن الهجوم السريع"، موضحًا أنها "لم تُعتبر تهديدًا كبيرًا في تلك المرحلة".
وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".
وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.