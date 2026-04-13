https://sarabic.ae/20260413/بدء-الحصار-الأمريكي-على-إيران-1112531086.html

دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ

دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ

سبوتنيك عربي

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار على المواني الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T14:03+0000

2026-04-13T14:03+0000

2026-04-13T14:41+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول البحري التابع لإيران، "يرقد في قاع البحر"، مؤكدًا أنه "تم تدميره بشكل كامل خلال العمليات الأخيرة"، على حد قوله.وأضاف ترامب أن "ما لم تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران، يقتصر على عدد محدود من سفن الهجوم السريع"، موضحًا أنها "لم تُعتبر تهديدًا كبيرًا في تلك المرحلة".وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.ترامب: إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نووياإعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم