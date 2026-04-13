دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار على المواني الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.
2026-04-13T14:03+0000
2026-04-13T14:03+0000
2026-04-13T14:41+0000
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول البحري التابع لإيران، "يرقد في قاع البحر"، مؤكدًا أنه "تم تدميره بشكل كامل خلال العمليات الأخيرة"، على حد قوله.وأضاف ترامب أن "ما لم تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران، يقتصر على عدد محدود من سفن الهجوم السريع"، موضحًا أنها "لم تُعتبر تهديدًا كبيرًا في تلك المرحلة".وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.ترامب: إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نووياإعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
14:03 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 14:41 GMT 13.04.2026)
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار على المواني الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول البحري التابع لإيران، "يرقد في قاع البحر"، مؤكدًا أنه "تم تدميره بشكل كامل خلال العمليات الأخيرة"، على حد قوله.
وأضاف ترامب أن "ما لم تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران، يقتصر على عدد محدود من سفن الهجوم السريع"، موضحًا أنها "لم تُعتبر تهديدًا كبيرًا في تلك المرحلة".
وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".
وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.
وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.