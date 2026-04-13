أسعار النفط العالمية ترتفع 8% عقب إعلان ترامب حصار مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
2026-04-13T06:17+0000
قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 8%، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على مضيق هرمز، إذ تجاوز سعر خام برنت 102 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت موسكو (غرينتش +3)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو بنسبة 7.76% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 102.59 دولار للبرميل.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيار/مايو بنسبة 8.2% ليصل إلى 104.51 دولار.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد يوم السبت، بعد أن أعلن ترامب مساء الأربعاء عن توصله إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وفي صباح الأحد، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه دي فانس، أن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات مطولة، وأن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون اتفاق.
أعلن ترامب يوم الأحد أن الولايات المتحدة ستفرض حصاراً على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي دفعت لإيران مقابل المرور عبر المضيق.
تعهدت القيادة المركزية الأمريكية ببدء حصار "جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية" في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو في 13 أبريل.