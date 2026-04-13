رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/رئيس-الوزراء-الأسترالي-الولايات-المتحدة-تعمل-بشكل-منفرد-في-حصار-مضيق-هرمز-1112515300.html
رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز
رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، بأن بلاده لم تُبلّغ بالخطط الأمريكية بشأن فرض حصار على مضيق هرمز.
2026-04-13T04:29+0000
2026-04-13T05:16+0000
أستراليا
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107409131_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_16ad8609bc97e766dc0e9c38650ab2e4.jpg
وقال ألبانيز في تصريحات لقناة "توداي" المحلية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين: "لقد أدلوا بهذا البيان خلال الليل واتخذوا القرار بشكل منفرد، ولم يُطلب منا المشاركة".وأوضح أن الولايات المتحدة لم ترسل أي طلبات رسمية إلى أستراليا للمشاركة في هذه العملية، مشيرا إلى أن قرار واشنطن كان ذا طابع أحادي الجانب.وكانت كانبيرا قد استجابت في وقت سابق لطلب دعم دول الخليج، خاصة دولة الإمارات، عبر إرسال طائرة إنذار مبكر من طراز "ويدغ تيل".في وقت دعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى خفض التصعيد، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات ووقف الدمار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراع "بات يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي".وفي كلمة له، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أوضح الرئيس الأمريكي أن "الحصار سيبدأ الاثنين ودول أخرى تعمل على ألا تتمكن إيران من بيع النفط، وإيران كذبت بشأن تعهدها بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة".وقال الرئيس الأمريكي "نجحنا في هزيمة وتدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجالي المسيرات والصواريخ، وجيش إيران انتهى وقدراته الصاروخية استنزفت بشكل شبه كامل"، مشددا على أن "الوضع الحالي في مضيق هرمز لن يستمر وسيتم تصحيحه في القريب العاجل، وهناك أمور كثيرة جيدة تحدث بشأن مضيق هرمز".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأوضح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جيه دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود أسهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
أستراليا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107409131_257:0:2313:1542_1920x0_80_0_0_5191d4b5aab87ea537187f77e5bf1290.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أستراليا, العالم, الأخبار, إيران
أستراليا, العالم, الأخبار, إيران

رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز

04:29 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 13.04.2026)
© AP Photo / Thomas Mukoyaرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يحضر جلسة عامة في اليوم الافتتاحي لقمة مجموعة العشرين في مركز ناسريك للمعارض في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يحضر جلسة عامة في اليوم الافتتاحي لقمة مجموعة العشرين في مركز ناسريك للمعارض في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Thomas Mukoya
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، بأن بلاده لم تُبلّغ بالخطط الأمريكية بشأن فرض حصار على مضيق هرمز.
وقال ألبانيز في تصريحات لقناة "توداي" المحلية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين: "لقد أدلوا بهذا البيان خلال الليل واتخذوا القرار بشكل منفرد، ولم يُطلب منا المشاركة".
وأوضح أن الولايات المتحدة لم ترسل أي طلبات رسمية إلى أستراليا للمشاركة في هذه العملية، مشيرا إلى أن قرار واشنطن كان ذا طابع أحادي الجانب.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
الحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
أمس, 17:33 GMT
وكانت كانبيرا قد استجابت في وقت سابق لطلب دعم دول الخليج، خاصة دولة الإمارات، عبر إرسال طائرة إنذار مبكر من طراز "ويدغ تيل".
في وقت دعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى خفض التصعيد، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات ووقف الدمار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراع "بات يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي".
وفي كلمة له، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أوضح الرئيس الأمريكي أن "الحصار سيبدأ الاثنين ودول أخرى تعمل على ألا تتمكن إيران من بيع النفط، وإيران كذبت بشأن تعهدها بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة".

ورأى ترامب أنه "كنا لطيفين للغاية لأننا لم نستهدف الكثير من الجسور الإيرانية سوى جسر واحد لخرقها الوعود، ولا أهتم إذا عادت إيران إلى المفاوضات أو لم تعد".

وقال الرئيس الأمريكي "نجحنا في هزيمة وتدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجالي المسيرات والصواريخ، وجيش إيران انتهى وقدراته الصاروخية استنزفت بشكل شبه كامل"، مشددا على أن "الوضع الحالي في مضيق هرمز لن يستمر وسيتم تصحيحه في القريب العاجل، وهناك أمور كثيرة جيدة تحدث بشأن مضيق هرمز".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
إعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران
01:07 GMT
وأوضح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.
وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جيه دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود أسهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала