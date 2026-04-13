رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، بأن بلاده لم تُبلّغ بالخطط الأمريكية بشأن فرض حصار على مضيق هرمز. 13.04.2026
وقال ألبانيز في تصريحات لقناة "توداي" المحلية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين: "لقد أدلوا بهذا البيان خلال الليل واتخذوا القرار بشكل منفرد، ولم يُطلب منا المشاركة".وأوضح أن الولايات المتحدة لم ترسل أي طلبات رسمية إلى أستراليا للمشاركة في هذه العملية، مشيرا إلى أن قرار واشنطن كان ذا طابع أحادي الجانب.وكانت كانبيرا قد استجابت في وقت سابق لطلب دعم دول الخليج، خاصة دولة الإمارات، عبر إرسال طائرة إنذار مبكر من طراز "ويدغ تيل".في وقت دعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى خفض التصعيد، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات ووقف الدمار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراع "بات يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي".وفي كلمة له، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أوضح الرئيس الأمريكي أن "الحصار سيبدأ الاثنين ودول أخرى تعمل على ألا تتمكن إيران من بيع النفط، وإيران كذبت بشأن تعهدها بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة".وقال الرئيس الأمريكي "نجحنا في هزيمة وتدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجالي المسيرات والصواريخ، وجيش إيران انتهى وقدراته الصاروخية استنزفت بشكل شبه كامل"، مشددا على أن "الوضع الحالي في مضيق هرمز لن يستمر وسيتم تصحيحه في القريب العاجل، وهناك أمور كثيرة جيدة تحدث بشأن مضيق هرمز".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأوضح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جيه دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود أسهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
04:29 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 13.04.2026)
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، بأن بلاده لم تُبلّغ بالخطط الأمريكية بشأن فرض حصار على مضيق هرمز.
