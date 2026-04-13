دول "آسيان" تطالب أمريكا وإيران بمواصلة المفاوضات

سبوتنيك عربي

حث وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على مواصلة المفاوضات لإنهاء النزاع بينهما بشكل دائم، فضلا عن... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

ودعا الوزراء، الذين اجتمعوا عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط، إلى استعادة حركة الملاحة الآمنة والمستمرة للسفن والطائرات في مضيق هرمز.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأوضح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود أسهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

https://sarabic.ae/20260413/قيادي-في-حزب-الله-تصريحات-أوكرانيا-بشأن-المساعدة-في-مواجهة-إيران-سخيفة-1112515500.html

https://sarabic.ae/20260413/ترامب-إيران-في-حالة-سيئة-ويائسة-للغاية-ولن-تمتلك-سلاحا-نوويا-1112514757.html

