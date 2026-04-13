تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
بث مباشر
قيادي بـ"حزب الله": التصريحات الأوكرانية بشأن المساعدة في مواجهة إيران "سخيفة"
أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعدادها لمساعدة إسرائيل ودول المنطقة في محاربة إيران و"حركات... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعدادها لمساعدة إسرائيل ودول المنطقة في محاربة إيران و"حركات المقاومة" هي تصريحات "سخيفة"، مشيرا إلى أنها غير قادرة على مساعدة نفسها.
بيروت - سبوتنيك. قال قماطي في تصريحات لـ""سبوتنيك"، تعليقًا على تصريحات من الجانب الأوكراني حول الرغبة في دعم وتدريب قوات في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على كيفية مواجهة إيران والقوى الداعمة لها: "أوكرانيا لا تستطيع حماية نفسها، ولا تستطيع حماية سيادتها، فكيف يمكنها المشاركة في مواجهة مع قوة المقاومة أو إيران؟ هذا أمر سخيف".

وحول موقف "حزب الله" من التحركات الأوكرانية والاحتمالات المتعلقة بوجود خبراء أوكرانيين في صفوف الجيش الإسرائيلي، لفت السياسي اللبناني إلى أنه لا يملك معلومات حول ما إذا كان هناك خبراء أوكرانيون في الجيش الإسرائيلي أم لا، مؤكدًا أن الحزب يرى أن أوكرانيا حليف لإسرائيل، وأن إسرائيل حليف لأوكرانيا.

وتابع: "كما نعلم، فإن أوروبا تستخدم أوكرانيا في مواجهة روسيا... والسياسة الروسية في أوروبا والعالم؛ لذا فنحن ندعم روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا".
وبشأن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، قال قماطي: "وقف إطلاق النار في لبنان هو ثمرة جهود إيران. نحن لا نتوقع نتائج إيجابية (من المفاوضات) فيما يتعلق بلبنان، ونرفض رفضًا قاطعًا المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ولا نقبل بها على الإطلاق".
وبحسب المسؤول في قيادة الحزب، فإن الموقف الإيراني الحازم هو الذي أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على الموافقة على المفاوضات بشأن مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، لافتًا إلى أن واشنطن وتل أبيب تحاولان تصوير الموقف وكأنهما صاحبتا المبادرة في هذه المفاوضات.

ووفقا له، فإن موقف الحكومة المناهض للحزب قد يؤدي إلى انقسام داخلي ويدفع لبنان نحو الفوضى.

وقال قماطي: "ما زلنا نصبر على أخطاء هذه الحكومة. ولكن إذا استمرت في نهجها السياسي ذاته، فإننا نتوقع أن تقود البلاد إلى الفوضى والانقسام الداخلي ووضع لا تُحمد عقباه؛ خاصة في ظل ما نشهده اليوم من حراك شعبي ينتقد الدولة والحكومة ونهجها في التبعية للولايات المتحدة وإسرائيل".
وأوضح المسؤول، ردًا على سؤال حول طبيعة العلاقة الحالية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، أن الحركة لا تزال جزءًا من الحكومة وتشارك فيها، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلاد في ظل الظروف الراهنة.
