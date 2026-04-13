https://sarabic.ae/20260413/قيادي-في-حزب-الله-تصريحات-أوكرانيا-بشأن-المساعدة-في-مواجهة-إيران-سخيفة-1112515500.html

قيادي بـ"حزب الله": التصريحات الأوكرانية بشأن المساعدة في مواجهة إيران "سخيفة"

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعدادها لمساعدة إسرائيل ودول المنطقة في محاربة إيران و"حركات... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T04:55+0000

العالم

إيران

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dec370c379b0ee6b10d8c02b318ebd.jpg

بيروت - سبوتنيك. قال قماطي في تصريحات لـ""سبوتنيك"، تعليقًا على تصريحات من الجانب الأوكراني حول الرغبة في دعم وتدريب قوات في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على كيفية مواجهة إيران والقوى الداعمة لها: "أوكرانيا لا تستطيع حماية نفسها، ولا تستطيع حماية سيادتها، فكيف يمكنها المشاركة في مواجهة مع قوة المقاومة أو إيران؟ هذا أمر سخيف".وتابع: "كما نعلم، فإن أوروبا تستخدم أوكرانيا في مواجهة روسيا... والسياسة الروسية في أوروبا والعالم؛ لذا فنحن ندعم روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا".وبشأن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، قال قماطي: "وقف إطلاق النار في لبنان هو ثمرة جهود إيران. نحن لا نتوقع نتائج إيجابية (من المفاوضات) فيما يتعلق بلبنان، ونرفض رفضًا قاطعًا المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ولا نقبل بها على الإطلاق".وبحسب المسؤول في قيادة الحزب، فإن الموقف الإيراني الحازم هو الذي أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على الموافقة على المفاوضات بشأن مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، لافتًا إلى أن واشنطن وتل أبيب تحاولان تصوير الموقف وكأنهما صاحبتا المبادرة في هذه المفاوضات.وقال قماطي: "ما زلنا نصبر على أخطاء هذه الحكومة. ولكن إذا استمرت في نهجها السياسي ذاته، فإننا نتوقع أن تقود البلاد إلى الفوضى والانقسام الداخلي ووضع لا تُحمد عقباه؛ خاصة في ظل ما نشهده اليوم من حراك شعبي ينتقد الدولة والحكومة ونهجها في التبعية للولايات المتحدة وإسرائيل".وأوضح المسؤول، ردًا على سؤال حول طبيعة العلاقة الحالية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، أن الحركة لا تزال جزءًا من الحكومة وتشارك فيها، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلاد في ظل الظروف الراهنة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

