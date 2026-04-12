"حزب الله": بإمكان روسيا لعب دور مهم في حل أزمة الشرق الأوسط

"حزب الله": بإمكان روسيا لعب دور مهم في حل أزمة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، بأن روسيا يمكنها القيام بدور مهم في تسوية الصراع في المنطقة بفضل علاقاتها الودية مع دول الشرق... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T23:28+0000

2026-04-12T23:28+0000

2026-04-12T23:28+0000

وقال قماطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم الاثنين، إن "روسيا اليوم، بفضل علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلاتها الصادقة مع العديد من الدول العربية ولبنان على مستوى المنطقة، يمكنها أن تؤدي دورا، ونحن نأمل في ذلك. لكن، للأسف، تضع الولايات المتحدة العراقيل والحواجز أمام أي دور روسي".ولفت إلى أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه الخصوص "لجأوا إلى روسيا للتأثير على إيران من خلالها وتحقيق وقف لإطلاق النار، وهم سيسعون وراء روسيا عاجلا أم آجلا".وأوضح السياسي اللبناني أن حزب الله يقيم إيجابيا الموقف الروسي وسياسته في المنطقة، والتزام موسكو بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وحقوق الدول وفقًا للمعايير الدولية، معربا عن أمله أن تلعب روسيا دورا في حل أزمة الشرق الأوسطوأضاف نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني "للأسف، تسيطر اليوم على المنطقة الهيمنة الأمريكية، والعدوان الأمريكي، والقتل والدمار".وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، بأن حجم روسيا وقوتها شكّلا على الدوام مصدر قلق لدى عدد من الدول الأوروبية.وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، أوضح بيسكوف أن روسيا، بوصفها دولة أوراسية كبرى، كثيرًا ما أُحيطت بنظرة الخوف من قبل الأوروبيين بسبب إمكانياتها الجغرافية والعسكرية.وأضاف أن بعض الدول الأوروبية اعتادت توظيف صورة روسيا كـ"عدو مفترض" لخدمة اعتبارات سياسية داخلية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يفسر التباين في ردود الفعل الأوروبية تجاه تحركات موسكو مقارنة بمواقفها الأكثر تحفظا إزاء سياسات الولايات المتحدة في دول مثل إيران وفنزويلا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لطالما وجدوا (الأوروبيون) أنه من الملائم استخدامنا كعدو مزعوم، حتى يتمكنوا من تأطير عملياتهم الداخلية تحت هذه الذريعة. إن تصوير عدو خارجي يخدم دائما أغراضا سياسية داخلية. لقد فعل البريطانيون ذلك منذ القدم، أصدقاؤنا البريطانيون، والبولنديون، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الأخبار, العالم