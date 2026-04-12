"حزب الله": بإمكان روسيا لعب دور مهم في حل أزمة الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
"حزب الله": بإمكان روسيا لعب دور مهم في حل أزمة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، بأن روسيا يمكنها القيام بدور مهم في تسوية الصراع في المنطقة بفضل علاقاتها الودية مع دول الشرق... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال قماطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم الاثنين، إن "روسيا اليوم، بفضل علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلاتها الصادقة مع العديد من الدول العربية ولبنان على مستوى المنطقة، يمكنها أن تؤدي دورا، ونحن نأمل في ذلك. لكن، للأسف، تضع الولايات المتحدة العراقيل والحواجز أمام أي دور روسي".ولفت إلى أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه الخصوص "لجأوا إلى روسيا للتأثير على إيران من خلالها وتحقيق وقف لإطلاق النار، وهم سيسعون وراء روسيا عاجلا أم آجلا".وأوضح السياسي اللبناني أن حزب الله يقيم إيجابيا الموقف الروسي وسياسته في المنطقة، والتزام موسكو بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وحقوق الدول وفقًا للمعايير الدولية، معربا عن أمله أن تلعب روسيا دورا في حل أزمة الشرق الأوسطوأضاف نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني "للأسف، تسيطر اليوم على المنطقة الهيمنة الأمريكية، والعدوان الأمريكي، والقتل والدمار".وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، بأن حجم روسيا وقوتها شكّلا على الدوام مصدر قلق لدى عدد من الدول الأوروبية.وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، أوضح بيسكوف أن روسيا، بوصفها دولة أوراسية كبرى، كثيرًا ما أُحيطت بنظرة الخوف من قبل الأوروبيين بسبب إمكانياتها الجغرافية والعسكرية.وأضاف أن بعض الدول الأوروبية اعتادت توظيف صورة روسيا كـ"عدو مفترض" لخدمة اعتبارات سياسية داخلية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يفسر التباين في ردود الفعل الأوروبية تجاه تحركات موسكو مقارنة بمواقفها الأكثر تحفظا إزاء سياسات الولايات المتحدة في دول مثل إيران وفنزويلا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لطالما وجدوا (الأوروبيون) أنه من الملائم استخدامنا كعدو مزعوم، حتى يتمكنوا من تأطير عملياتهم الداخلية تحت هذه الذريعة. إن تصوير عدو خارجي يخدم دائما أغراضا سياسية داخلية. لقد فعل البريطانيون ذلك منذ القدم، أصدقاؤنا البريطانيون، والبولنديون، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى".
