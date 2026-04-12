الكرملين: هدنة عيد الفصح بادرة إنسانية من بوتين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: هدنة عيد الفصح بادرة إنسانية من بوتين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T10:07+0000
2026-04-12T10:24+0000
روسيا
الكرملين
هدنة
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه بادرة إنسانية من القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية. إنه عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".
الكرملين: هدنة عيد الفصح بادرة إنسانية من بوتين

10:07 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 12.04.2026)
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه بادرة إنسانية من القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية. إنه عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تسجيل 1971 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل وحدات نظام كييف
07:10 GMT
وأوضحت الدفاع أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات ليلية على مواقع القوات الروسية من منطقة بوكروفسكوي باتجاه بلدات غاي (مرتين) وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وقد تم صد جميع الهجمات".
وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".
جنود روس يزيلون ألغاما مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تدخل اليوم حيز التنفيذ وسط مخاوف من "سوابق كييف"
أمس, 04:27 GMT

بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.

كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.
الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدها
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن وقف إطلاق النار في عيد الفصح ليست سوى حيلة دعائية
