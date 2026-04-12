الكرملين: هدنة عيد الفصح بادرة إنسانية من بوتين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T10:24+0000

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه بادرة إنسانية من القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية. إنه عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدهاالخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن وقف إطلاق النار في عيد الفصح ليست سوى حيلة دعائية

