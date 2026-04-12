الكرملين: هدنة عيد الفصح بادرة إنسانية من بوتين
10:07 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 12.04.2026)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو.
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه بادرة إنسانية من القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية. إنه عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".
وأوضحت الدفاع أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات ليلية على مواقع القوات الروسية من منطقة بوكروفسكوي باتجاه بلدات غاي (مرتين) وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وقد تم صد جميع الهجمات".
وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".
بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.