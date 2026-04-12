الدفاع الروسية: تسجيل 1971 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل وحدات نظام كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260412/الدفاع-الروسية-تسجيل-1971-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-قبل-وحدات-نظام-كييف--1112490720.html
الدفاع الروسية: تسجيل 1971 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل وحدات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T07:10+0000
2026-04-12T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_0:0:2083:1171_1920x0_80_0_0_1e54bc8e0dab3b463443cb738b57252e.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".وأشارت إلى أن "القوات الأوكرانية هاجمت بطائرتين دون طيار مقاطعتي كورسك وبيلغورود. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيون، بينهم طفل".وقالت الدفاع الروسية: "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ألحقت وحدات من مجموعة "الشمال" خسائر بشرية وعسكرية بثلاثة ألوية أوكرانية في عدة بلدات في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 125 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 325 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل جوية موجهة، و134 طائرة مسيرة أوكرانية".وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_77:0:1638:1171_1920x0_80_0_0_e801888cefdce7f6018c5eb733210332.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
الدفاع الروسية: تسجيل 1971 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل وحدات نظام كييف

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".

وأوضحت الدفاع أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات ليلية على مواقع القوات الروسية من منطقة بوكروفسكوي باتجاه بلدات غاي (مرتين) وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وقد تم صد جميع الهجمات".

وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".

وقالت الدفاع الروسية: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية ومواقع القوات الروسية 258 مرة من عدة قاذفات صواريخ مدفعية ودبابات وقذائف هاون على الأراضي الحدودية الروسية ومواقع قواتنا، كما نفذت 1329 هجوما بطائرات دون طيار، و375 استهدافا من الذخائر المختلفة".

وأشارت إلى أن "القوات الأوكرانية هاجمت بطائرتين دون طيار مقاطعتي كورسك وبيلغورود. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيون، بينهم طفل".
وقالت الدفاع الروسية: "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ألحقت وحدات من مجموعة "الشمال" خسائر بشرية وعسكرية بثلاثة ألوية أوكرانية في عدة بلدات في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 125 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية".

وبحسب الدفاع، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" تمكنت من إلحاق هزيمة بتشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى نوفونيكولايفكا وسينكوفو وفيليكا شابكوفكا في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 325 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 300 جندي، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل جوية موجهة، و134 طائرة مسيرة أوكرانية".
وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.

وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала