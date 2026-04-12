الدفاع الروسية: تسجيل 1971 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل وحدات نظام كييف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T10:24+0000
07:10 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 12.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين)، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا ابتداء من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".
وأوضحت الدفاع أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث هجمات ليلية على مواقع القوات الروسية من منطقة بوكروفسكوي باتجاه بلدات غاي (مرتين) وأوترادنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وقد تم صد جميع الهجمات".
وأضاف: "كما تم إحباط أربع محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "سُجل 1971 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بين الساعة الرابعة مساء من يوم 11 أبريل والساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل".
وقالت الدفاع الروسية: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية ومواقع القوات الروسية 258 مرة من عدة قاذفات صواريخ مدفعية ودبابات وقذائف هاون على الأراضي الحدودية الروسية ومواقع قواتنا، كما نفذت 1329 هجوما بطائرات دون طيار، و375 استهدافا من الذخائر المختلفة".
وأشارت إلى أن "القوات الأوكرانية هاجمت بطائرتين دون طيار مقاطعتي كورسك وبيلغورود. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيون، بينهم طفل".
وقالت الدفاع الروسية: "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ألحقت وحدات من مجموعة "الشمال" خسائر بشرية وعسكرية بثلاثة ألوية أوكرانية في عدة بلدات في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 125 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية".
وبحسب الدفاع، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" تمكنت من إلحاق هزيمة بتشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى نوفونيكولايفكا وسينكوفو وفيليكا شابكوفكا في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 325 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 300 جندي، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل جوية موجهة، و134 طائرة مسيرة أوكرانية".
وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.