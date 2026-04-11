دخول هدنة عيد الفصح التي أعلنها بوتين حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
2026-04-11T13:35+0000
13:29 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 13:35 GMT 11.04.2026)
بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، اليوم السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بقرار منه، وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، من الساعة الرابعة مساء يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12 أبريل.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، وبمناسبة اقتراب عيد الفصح الأرثوذكسي (عيد القيامة المجيدة)، يُعلن وقف إطلاق النار من الساعة الرابعة مساءً يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12 أبريل(بتوقيت موسكو)".
وقد رحبت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالهدنة
، معتبرة أنها خطوة إيجابية في هذا التوقيت، فيما أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن وقف إطلاق النار قد يسهم في تسريع عمليات إجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
من جهته، وعد فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، "بالعمل وفقا لذلك" فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
وفي تعليق على الموقف الأوكراني، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو اطّلعت على تصريحات زيلينسكي، مشدداً أن عيد الفصح يُعد مناسبة مقدسة لكل من روسيا وأوكرانيا والشعبين على حد سواء.
وفي العام الماضي، أعلنت روسيا أيضا هدنة عيد الفصح، والتي يزعم زيلينسكي أنه قد قبلها. إلا أنه بعد انتهائها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقوع أكثر من 4900 انتهاك من جانب الجانب الأوكراني.