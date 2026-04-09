بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بقرار منه، وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، من الساعة الرابعة مساء يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T19:11+0000
2026-04-09T19:32+0000
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، وبمناسبة اقتراب عيد الفصح الأرثوذكسي (عيد القيامة المجيدة)، يُعلن وقف إطلاق النار من الساعة الرابعة مساءً يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12 أبريل(بتوقيت موسكو)".وأكمل: "يجب على القوات أن تكون على أهبة الاستعداد لمنع أي استفزازات محتملة من جانب العدو، وكذلك أي أعمال عدائية".وفي وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي من روسيا وقف إطلاق النار، في ظل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وصرح الكرملين بأنه يجب عليه تحمل المسؤولية والتوجه نحو التفاوض على السلام بدلا من وقف إطلاق النار.وفي العام الماضي، أعلنت روسيا أيضا هدنة عيد الفصح، والتي يزعم زيلينسكي أنه قد قبلها. إلا أنه بعد انتهائها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقوع أكثر من 4900 انتهاك من جانب الجانب الأوكراني.
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح

19:11 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 19:32 GMT 09.04.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بقرار منه، وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، من الساعة الرابعة مساء يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12 أبريل.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، وبمناسبة اقتراب عيد الفصح الأرثوذكسي (عيد القيامة المجيدة)، يُعلن وقف إطلاق النار من الساعة الرابعة مساءً يوم 11 أبريل/نيسان وحتى نهاية يوم 12 أبريل(بتوقيت موسكو)".

وتابع البيان: "صدرت تعليمات إلى وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، بوقف الأعمال العسكرية في جميع الجبهات خلال هذه الفترة".

وأكمل: "يجب على القوات أن تكون على أهبة الاستعداد لمنع أي استفزازات محتملة من جانب العدو، وكذلك أي أعمال عدائية".

وأضاف: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا (في إعلان الهدنة)".

وفي وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي من روسيا وقف إطلاق النار، في ظل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وصرح الكرملين بأنه يجب عليه تحمل المسؤولية والتوجه نحو التفاوض على السلام بدلا من وقف إطلاق النار.
وفي العام الماضي، أعلنت روسيا أيضا هدنة عيد الفصح، والتي يزعم زيلينسكي أنه قد قبلها. إلا أنه بعد انتهائها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقوع أكثر من 4900 انتهاك من جانب الجانب الأوكراني.
