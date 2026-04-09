روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين مقابل تسلمها جثث 41 جنديا روسيا
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن روسيا سلمت 1000 جثة لجنود سقطوا في المعارك إلى أوكرانيا، بينما تسلمت 41 جثة لجنود روس.
11:07 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 11:19 GMT 09.04.2026)
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن روسيا سلمت 1000 جثة لجنود سقطوا في المعارك إلى أوكرانيا، بينما تسلمت 41 جثة لجنود روس.
وأجاب المصدر ردا على سؤال حول صحة نقل الجثث إلى أوكرانيا واستلام 41 جثة لجنود روس، والذي جرى اليوم الخميس، قائلا: "يمكنني تأكيد أن هذه المعلومات صحيحة".
وكانت آخر عملية تبادل لجثامين القتلى قد جرت، في 26 فبراير/شباط، حيث سلّمت روسيا آنذاك 1000 جثمان لأوكرانيا، مقابل 35 جثمانا لجنود روس.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وأوائل فبراير، جرت في أبوظبي اتصالات مغلقة لمجموعة عمل أمنية
بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن. وتم خلال تلك الاتصالات بحث القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وفي ختام الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى وفق صيغة 157 مقابل 157.
وفي 17-18 فبراير، عقدت في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن التسوية السلمية. وأفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأنها كانت صعبة، لكنها عملية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا جديدًا بشأن أوكرانيا سيعقد في المستقبل القريب.