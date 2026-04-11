https://sarabic.ae/20260411/هدنة-عيد-الفصح-بين-روسيا-وأوكرانيا-تدخل-اليوم-حيز-التنفيذ-وسط-مخاوف-من-سوابق-كييف-1112462448.html
هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تدخل اليوم حيز التنفيذ وسط مخاوف من "سوابق كييف"
سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062183367_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_be9234d0167cee455f639a9919b0ca65.jpg
https://sarabic.ae/20260409/روسيا-تعلن-عن-هدنة-في-عيد-الفصح-1112434325.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062183367_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_80749e4411255915eb5fd473b4c6d400.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
04:27 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 11.04.2026)
يبدأ وقف إطلاق النار اليوم السبت بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع عيد الفصح، وفقًا لقرار صادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم ترحيب الأطراف بالاتفاق، يشكك خبراء بنوايا كييف التي خرفت سابقا اتفاقات مماثلة.
ووفقًا لبيان نُشر أول أمس الخميس على موقع الكرملين الإلكتروني، سيبدأ وقف إطلاق النار في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت موسكو يوم 11 أبريل/نيسان، وسيستمر حتى نهاية يوم 12 أبريل/نيسان.
وتتوقع روسيا أن يحذو الجانب الأوكراني حذوها.
وصرح فلاديمير ليغويدا، رئيس قسم العلاقات الكنسية المجتمعية والإعلامية في بطريركية موسكو، في حديث لـ"سبوتنيك"، بأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ترحب بوقف إطلاق النار في عيد الفصح.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح سيتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردًا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقًا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.
وأكد بيسكوف أن عيد الفصح عيد مقدس ليس لروسيا فحسب، بل لأوكرانيا وشعبها أيضا.
وفي العام الماضي، أعلن بوتين هدنة عيد الفصح، التي بدأت الساعة السادسة مساء يوم 19 أبريل/نيسان واستمرت حتى منتصف ليل 21 أبريل/نيسان. وبعد انتهاء الهدنة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتسجيل 4900 خرق لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلالها.