https://sarabic.ae/20260331/الكرملين-روسيا-ستتخذ-إجراءات-إذا-منحت-دول-الاتحاد-الأوروبي-كييف-مجالها-الجوي-لشن-هجمات-ضدها-1112135586.html

الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا سمحت دول الاتحاد الأوروبي لكييف باستخدام مجالها الجوي لشن... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T10:43+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg

وقال للصحفيين، معلقًا على أحدث محاولات كييف لمهاجمة مناطق في روسيا وإمكانية توفير دول الاتحاد الأوروبي مجالاً جوياً لهذه الأغراض: "نعتقد بالتأكيد أنه إذا كان هذا هو الحال، أي توفير المجال الجوي لتنفيذ نشاط إرهابي عدائي ضد روسيا الاتحادية، فإن هذا سيلزمنا باستخلاص الاستنتاج المناسب" .وأشار إلى أنه "بالطبع، يتم حماية جميع المرافق الحيوية المهمة للبنية التحتية للنقل في روسيا، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة".وأكد أن "زيلينسكي يجب أن يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار المناسب حتى نتمكن من تحقيق السلام، وليس وقف إطلاق النار".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول خطط إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين بمناسبة وصول ناقلة النفط الروسية إلى كوبا: "نحن على اتصال عمل دائم مع أصدقائنا الكوبيين. هذا الحوار مستمر، وسنواصله".شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد حوادث تحطم الطائرات المسيّرة الأوكرانية في الدول المتاخمة لروسيا. ففي الأسبوع الماضي، عُثر على حطام طائرات مسيّرة في ليتوانيا ولاتفيا. ويوم الأحد، سقط حطام عدة طائرات مسيّرة في فنلندا، واليوم في إستونيا.وفي وقت سابق، وافق زيلينسكي على مقترحات الهدنة في "عيد الفصح" ووقف إطلاق النار، لكنه انتهك الاتفاقات.والعام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة "عيد الفصح"، وبعد انتهاء الهدنة أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تسجيل 4900 انتهاك للهدنة من قبل الجانب الأوكراني.الكرملين: روسيا تظل ضامنا موثوقا لأمن الطاقة العالميالكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

