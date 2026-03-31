الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدها
الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدها
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا سمحت دول الاتحاد الأوروبي لكييف باستخدام مجالها الجوي لشن...
2026-03-31T10:43+0000
2026-03-31T10:43+0000
2026-03-31T11:09+0000
الكرملين: روسيا تظل ضامنا موثوقا لأمن الطاقة العالمي
الكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات إذا منحت دول الاتحاد الأوروبي كييف مجالها الجوي لشن هجمات ضدها
10:43 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 31.03.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا سمحت دول الاتحاد الأوروبي لكييف باستخدام مجالها الجوي لشن هجمات.
وقال للصحفيين، معلقًا على أحدث محاولات كييف لمهاجمة مناطق في روسيا وإمكانية توفير دول الاتحاد الأوروبي مجالاً جوياً لهذه الأغراض: "نعتقد بالتأكيد أنه إذا كان هذا هو الحال، أي توفير المجال الجوي لتنفيذ نشاط إرهابي عدائي ضد روسيا الاتحادية، فإن هذا سيلزمنا باستخلاص الاستنتاج المناسب" .
وقال بيسكوف معلقاً على محاولات كييف لمهاجمة المناطق الروسية بالطائرات دون طيار: "هنا (في مسألة هجمات الطائرات دون طيار التي تشنها كييف) الأمر الرئيسي هو كيف يحلل جيشنا الوضع، وكيف يراقبه ويحلله بعناية، ويقدم المقترحات المناسبة التي يتم النظر فيها بعد ذلك".
وأشار إلى أنه "بالطبع، يتم حماية جميع المرافق الحيوية المهمة للبنية التحتية للنقل في روسيا، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة".
وتابع: "من الواضح أن نظام كييف في أمسّ الحاجة إلى وقف إطلاق النار، أي وقف لإطلاق النار، لأن ديناميكيات خطوط المواجهة، التي يرصدها، بالمناسبة، ليس فقط خبراؤنا بل خبراء أجانب أيضاً، تشير إلى أن القوات الروسية، وإن كانت أسرع في بعض المناطق وأبطأ في مناطق أخرى، تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله. لذلك، يستطيع زيلينسكي، بل يجب عليه، اتخاذ قرار في الوقت المناسب؛ لاحقاً، سيكون لهذا القرار ثمن باهظ. وقد صرّح رئيسنا، من بين آخرين، بهذا مراراً وتكراراً".
وأكد أن "زيلينسكي يجب أن يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار المناسب حتى نتمكن من تحقيق السلام، وليس وقف إطلاق النار".
وتابع بيسكوف للصحفيين: "من خلال تصريحات زيلينسكي التي قرأناها، لم نر أي مبادرة واضحة المعالم لهدنة عيد الفصح. وكما هو الحال دائمًا، تحدث عن استعداده ورغبته في الموافقة على أي هدنة، حتى هدنة عيد الفصح. هذا ما ناقشه زيلينسكي".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول خطط إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين بمناسبة وصول ناقلة النفط الروسية إلى كوبا: "نحن على اتصال عمل دائم مع أصدقائنا الكوبيين. هذا الحوار مستمر، وسنواصله".
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد حوادث تحطم الطائرات المسيّرة الأوكرانية في الدول المتاخمة لروسيا. ففي الأسبوع الماضي، عُثر على حطام طائرات مسيّرة في ليتوانيا ولاتفيا. ويوم الأحد، سقط حطام عدة طائرات مسيّرة في فنلندا، واليوم في إستونيا.
في الوقت نفسه، تصاعدت الهجمات على مقاطعة لينينغراد. وكان بيسكوف قد أشار سابقًا إلى أن أوكرانيا قد تستخدم هذه الدول سرًا لتحقيق مصالحها الإجرامية.
وفي وقت سابق، وافق زيلينسكي على مقترحات الهدنة في "عيد الفصح" ووقف إطلاق النار، لكنه انتهك الاتفاقات.
والعام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة "عيد الفصح"، وبعد انتهاء الهدنة أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تسجيل 4900 انتهاك للهدنة من قبل الجانب الأوكراني.