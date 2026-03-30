الكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا سعيدة بوصول دفعة من المنتجات النفطية الروسية إلى كوبا.

2026-03-30T10:28+0000

وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تسمح لناقلة النفط الروسية بدخول كوبا، وبأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليس ضد إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: "نحن سعداء لأن هذه الدفعة من المنتجات النفطية ستصل إلى الجزيرة، أو بالأحرى قد وصلت بالفعل".وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تزويد كوبا بالطاقة: "سنواصل العمل، أكرر، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الكوبيون الآن، لا يمكننا بالطبع أن نقف مكتوفي الأيدي، لذا سنواصل العمل على هذه القضية".في وقت سابق، ذكرت وزارة النقل الروسية أن الناقلة الروسية "أناتولي كولودكين" وعلى متنها شحنة إنسانية تبلغ 100 ألف طن من النفط الخام، وصلت إلى كوبا وتنتظر التفريغ في ميناء ماتانزاس.

https://sarabic.ae/20260330/الكرملين-كوبا-في-وضع-حرج-وروسيا-لا-يمكنها-أن-تقف-مكتوفة-الأيدي--عاجل-1112094659.html

