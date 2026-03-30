https://sarabic.ae/20260330/الكرملين-روسيا-تشعر-بالارتياح-لوصول-دفعة-من-المنتجات-النفطية-إلى-كوبا-1112094548.html
الكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا
الكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا سعيدة بوصول دفعة من المنتجات النفطية الروسية إلى كوبا. 30.03.2026
2026-03-30T10:28+0000
2026-03-30T10:28+0000
2026-03-30T10:28+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
دميتري بيسكوف
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تسمح لناقلة النفط الروسية بدخول كوبا، وبأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليس ضد إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: "نحن سعداء لأن هذه الدفعة من المنتجات النفطية ستصل إلى الجزيرة، أو بالأحرى قد وصلت بالفعل".وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تزويد كوبا بالطاقة: "سنواصل العمل، أكرر، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الكوبيون الآن، لا يمكننا بالطبع أن نقف مكتوفي الأيدي، لذا سنواصل العمل على هذه القضية".في وقت سابق، ذكرت وزارة النقل الروسية أن الناقلة الروسية "أناتولي كولودكين" وعلى متنها شحنة إنسانية تبلغ 100 ألف طن من النفط الخام، وصلت إلى كوبا وتنتظر التفريغ في ميناء ماتانزاس.
https://sarabic.ae/20260330/الكرملين-كوبا-في-وضع-حرج-وروسيا-لا-يمكنها-أن-تقف-مكتوفة-الأيدي--عاجل-1112094659.html
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, دميتري بيسكوف, الكرملين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, دميتري بيسكوف, الكرملين
الكرملين: روسيا تشعر بالارتياح لوصول دفعة من المنتجات النفطية إلى كوبا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا سعيدة بوصول دفعة من المنتجات النفطية الروسية إلى كوبا.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تسمح لناقلة النفط الروسية بدخول كوبا، وبأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليس ضد إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: "نحن سعداء لأن هذه الدفعة من المنتجات النفطية ستصل إلى الجزيرة، أو بالأحرى قد وصلت بالفعل".
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تزويد كوبا بالطاقة: "سنواصل العمل، أكرر، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الكوبيون الآن، لا يمكننا بالطبع أن نقف مكتوفي الأيدي، لذا سنواصل العمل على هذه القضية".
أكد بيسكوف أن روسيا تعتبر مساعدة كوبا، التي تحتاج إلى المنتجات البترولية، واجبًا عليها.
في وقت سابق، ذكرت وزارة النقل الروسية أن الناقلة الروسية "أناتولي كولودكين" وعلى متنها شحنة إنسانية تبلغ 100 ألف طن من النفط الخام، وصلت إلى كوبا وتنتظر التفريغ في ميناء ماتانزاس.