الكرملين: كوبا في وضع حرج وروسيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي
الكرملين: كوبا في وضع حرج وروسيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن كوبا وجدت نفسها في وضع حرج بسبب الحصار، وأن روسيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل...
2026-03-30T10:18+0000
2026-03-30T10:18+0000
2026-03-30T10:38+0000
كوبا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تزويد كوبا بالطاقة: "سنواصل العمل، أكرر، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الكوبيون الآن، لا يمكننا بالطبع أن نقف مكتوفي الأيدي، لذا سنواصل العمل على هذه القضية".وأجاب بيسكوف على سؤال صحفي عن موقف الكرملين من نبأ سماح الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، لناقلة نفط روسية بدخول كوبا، وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعارض إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: "تعتبر روسيا من واجبها عدم الوقوف مكتوفة الأيدي وتقديم المساعدة اللازمة لأصدقائنا الكوبيين".وقال بيسكوف للصحفيين: "أما بالنسبة للجانب الأمريكي، فلا يسعني إلا أن أؤكد أن هذه المسألة تم طرحها بالفعل مسبقا خلال الاتصالات مع نظرائنا الأمريكيين".الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع
كوبا
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
كوبا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
كوبا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: كوبا في وضع حرج وروسيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي
10:18 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 10:38 GMT 30.03.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن كوبا وجدت نفسها في وضع حرج بسبب الحصار، وأن روسيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل العمل على هذه القضية.
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تزويد كوبا بالطاقة: "سنواصل العمل، أكرر، في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الكوبيون الآن، لا يمكننا بالطبع أن نقف مكتوفي الأيدي، لذا سنواصل العمل على هذه القضية".
وأكد بيسكوف، أن روسيا تعتبر مساعدة كوبا، التي تحتاج إلى المنتجات البترولية، واجبًا عليها.
وأجاب بيسكوف على سؤال صحفي عن موقف الكرملين من نبأ سماح الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، لناقلة نفط روسية بدخول كوبا، وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعارض إمدادات النفط إلى الجزيرة، بما في ذلك من روسيا: "تعتبر روسيا من واجبها عدم الوقوف مكتوفة الأيدي وتقديم المساعدة اللازمة لأصدقائنا الكوبيين".
وأضاف بيسكوف، أن مسألة توريد المنتجات البترولية الروسية إلى كوبا تم طرحها مسبقا خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أما بالنسبة للجانب الأمريكي، فلا يسعني إلا أن أؤكد أن هذه المسألة تم طرحها بالفعل مسبقا خلال الاتصالات مع نظرائنا الأمريكيين".