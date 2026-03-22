الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع
الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، بأن كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور الدولة التابعة أو الخاضعة. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T15:28+0000
2026-03-22T15:28+0000
2026-03-22T15:28+0000
وقال دي كوسيو لشبكة إعلام غربية: "أقول لكم: كوبا دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تكون دولة ذات سيادة وحق تقرير المصير. ولن توافق كوبا على أن تصبح دولة تابعة أو خاضعة لأي دولة أخرى أو أي قوة عظمى أخرى". وأضاف: "لا نرى أي مبرر للعمل العسكري ضد كوبا... جيشنا على أهبة الاستعداد دائمًا، وهو الآن يستعد لاحتمال أي عدوان عسكري. سيكون من السذاجة عدم القيام بذلك في ظل ما يحدث في العالم". وصرح مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة، إرنستو سوبرون، يوم الجمعة الفائت، بأن تغيير الحكومة في الجزيرة تحت ضغط أمريكي أو إزاحة دياز كانيل ليسا مطروحين للنقاش بأي شكل من الأشكال في الحوار مع واشنطن. وكان دياز كانيل نفسه قد صرح الأسبوع الماضي بأن الممثلين الكوبيين أعربوا، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن استعدادهم لمواصلة الحوار مع واشنطن على أساس مبادئ المساواة واحترام الأنظمة السياسية المتبادلة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد كوبا سابقًا، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستفعل "شيئًا ما" بكوبا قريبًا، وقائلا إن "السيطرة على كوبا ستكون شرفا عظيما".موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوباالرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا
هافانا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا, هافانا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا, هافانا
الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع
صرّح نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، بأن كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور الدولة التابعة أو الخاضعة.
وقال دي كوسيو لشبكة إعلام غربية: "أقول لكم: كوبا دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تكون دولة ذات سيادة وحق تقرير المصير. ولن توافق كوبا على أن تصبح دولة تابعة أو خاضعة لأي دولة أخرى أو أي قوة عظمى أخرى".
كما أكد دي كوسيو أن القوات المسلحة الكوبية مستعدة لصدّ أي عمل عسكري محتمل من جانب الجيش الأمريكي، لكن هافانا تعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد.
وأضاف: "لا نرى أي مبرر للعمل العسكري ضد كوبا... جيشنا على أهبة الاستعداد دائمًا، وهو الآن يستعد لاحتمال أي عدوان عسكري. سيكون من السذاجة عدم القيام بذلك في ظل ما يحدث في العالم".
وفي وقت سابق، زعمت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ترغب في إزاحة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من السلطة، لكنها لا تنوي تغيير النظام السياسي للجزيرة. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقال بأنه كاذب.
وصرح مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة، إرنستو سوبرون، يوم الجمعة الفائت، بأن تغيير الحكومة في الجزيرة تحت ضغط أمريكي أو إزاحة دياز كانيل ليسا مطروحين للنقاش بأي شكل من الأشكال في الحوار مع واشنطن.
وكان دياز كانيل نفسه قد صرح الأسبوع الماضي بأن الممثلين الكوبيين أعربوا، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن استعدادهم لمواصلة الحوار مع واشنطن على أساس مبادئ المساواة واحترام الأنظمة السياسية المتبادلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد كوبا سابقًا، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستفعل "شيئًا ما" بكوبا قريبًا، وقائلا إن "السيطرة على كوبا ستكون شرفا عظيما".