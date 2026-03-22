الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260322/الخارجية-الكوبية-كوبا-دولة-ذات-سيادة-ولن-تقبل-بدور-التابع-1111788613.html
الخارجية الكوبية: كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور التابع
سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا
هافانا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4ab0f4b9e2caf37b7af4f54f2b94f63f.jpg
وقال دي كوسيو لشبكة إعلام غربية: "أقول لكم: كوبا دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تكون دولة ذات سيادة وحق تقرير المصير. ولن توافق كوبا على أن تصبح دولة تابعة أو خاضعة لأي دولة أخرى أو أي قوة عظمى أخرى". وأضاف: "لا نرى أي مبرر للعمل العسكري ضد كوبا... جيشنا على أهبة الاستعداد دائمًا، وهو الآن يستعد لاحتمال أي عدوان عسكري. سيكون من السذاجة عدم القيام بذلك في ظل ما يحدث في العالم". وصرح مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة، إرنستو سوبرون، يوم الجمعة الفائت، بأن تغيير الحكومة في الجزيرة تحت ضغط أمريكي أو إزاحة دياز كانيل ليسا مطروحين للنقاش بأي شكل من الأشكال في الحوار مع واشنطن. وكان دياز كانيل نفسه قد صرح الأسبوع الماضي بأن الممثلين الكوبيين أعربوا، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن استعدادهم لمواصلة الحوار مع واشنطن على أساس مبادئ المساواة واحترام الأنظمة السياسية المتبادلة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد كوبا سابقًا، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستفعل "شيئًا ما" بكوبا قريبًا، وقائلا إن "السيطرة على كوبا ستكون شرفا عظيما".موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوباالرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا
https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الكوبي-اغتيال-المرشد-الأعلى-الإيراني-عمل-شنيع-ينتهك-القانون-الدولي-1110921212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_23e45afeb0a5681a4cbe31a60883601e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:28 GMT 22.03.2026
© flickr.com / Chris Pawlukهافانا، كوبا
هافانا، كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
© flickr.com / Chris Pawluk
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، بأن كوبا دولة ذات سيادة ولن تقبل بدور الدولة التابعة أو الخاضعة.
وقال دي كوسيو لشبكة إعلام غربية: "أقول لكم: كوبا دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تكون دولة ذات سيادة وحق تقرير المصير. ولن توافق كوبا على أن تصبح دولة تابعة أو خاضعة لأي دولة أخرى أو أي قوة عظمى أخرى".
كما أكد دي كوسيو أن القوات المسلحة الكوبية مستعدة لصدّ أي عمل عسكري محتمل من جانب الجيش الأمريكي، لكن هافانا تعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد.
وأضاف: "لا نرى أي مبرر للعمل العسكري ضد كوبا... جيشنا على أهبة الاستعداد دائمًا، وهو الآن يستعد لاحتمال أي عدوان عسكري. سيكون من السذاجة عدم القيام بذلك في ظل ما يحدث في العالم".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ترغب في إزاحة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من السلطة، لكنها لا تنوي تغيير النظام السياسي للجزيرة. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقال بأنه كاذب.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي
1 مارس, 18:07 GMT
وصرح مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة، إرنستو سوبرون، يوم الجمعة الفائت، بأن تغيير الحكومة في الجزيرة تحت ضغط أمريكي أو إزاحة دياز كانيل ليسا مطروحين للنقاش بأي شكل من الأشكال في الحوار مع واشنطن.
وكان دياز كانيل نفسه قد صرح الأسبوع الماضي بأن الممثلين الكوبيين أعربوا، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن استعدادهم لمواصلة الحوار مع واشنطن على أساس مبادئ المساواة واحترام الأنظمة السياسية المتبادلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد كوبا سابقًا، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستفعل "شيئًا ما" بكوبا قريبًا، وقائلا إن "السيطرة على كوبا ستكون شرفا عظيما".
موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوبا
الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала