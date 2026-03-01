https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الكوبي-اغتيال-المرشد-الأعلى-الإيراني-عمل-شنيع-ينتهك-القانون-الدولي-1110921212.html

الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي

الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي

اعتبر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي، مقدما تعازيه للشعب والحكومة... 01.03.2026

وكتب الرئيس الكوبي على موقع "إكس"، اليوم الأحد: "هذا العمل الشنيع [اغتيال خامنئي] يشكل انتهاكاً لجميع قواعد القانون الدولي".وأضاف أن "خامنئي سيُخلّد في ذاكرة كوبا كقائدٍ فذّ لشعبه أسهم في تطوير العلاقات الودية بين إيران وكوبا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، وسط أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشنّ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

2026

