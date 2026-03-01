https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الكوبي-اغتيال-المرشد-الأعلى-الإيراني-عمل-شنيع-ينتهك-القانون-الدولي-1110921212.html
الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي
الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي، مقدما تعازيه للشعب والحكومة... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T18:07+0000
2026-03-01T18:07+0000
2026-03-01T18:07+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100306280_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_74bfc9aff27a2f6710e42852a12e9d29.jpg
وكتب الرئيس الكوبي على موقع "إكس"، اليوم الأحد: "هذا العمل الشنيع [اغتيال خامنئي] يشكل انتهاكاً لجميع قواعد القانون الدولي".وأضاف أن "خامنئي سيُخلّد في ذاكرة كوبا كقائدٍ فذّ لشعبه أسهم في تطوير العلاقات الودية بين إيران وكوبا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، وسط أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشنّ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-إيران-عازمة-على-الدفاع-عن-نفسها-بعد-اغتيال-خامنئي-1110906740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100306280_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_038c78e659ecab3eae9d4146dfd1560c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
الرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي
اعتبر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي، مقدما تعازيه للشعب والحكومة الإيرانية.
وكتب الرئيس الكوبي على موقع "إكس"، اليوم الأحد: "هذا العمل الشنيع [اغتيال خامنئي] يشكل انتهاكاً لجميع قواعد القانون الدولي".
وأضاف أن "خامنئي سيُخلّد في ذاكرة كوبا كقائدٍ فذّ لشعبه أسهم في تطوير العلاقات الودية بين إيران وكوبا".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، وسط أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشنّ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
نُفذت الضربات على إيران رغم المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 أغسطس/آب في جنيف.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.