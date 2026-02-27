الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/الرئيس-الكوبي-سندافع-بـحزم-ضد-أي-اعتداء-إرهابي-على-بلدنا-1110808944.html
الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا
الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا
سبوتنيك عربي
شدّد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، على أن بلاده ستدافع عن نفسها بـ"حزم" في مواجهة أي "اعتداء إرهابي" على سيادتها، غداة تبادل لإطلاق النار بين ركاب... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T01:35+0000
2026-02-27T01:35+0000
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104150/64/1041506411_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_2612337e2fac65b689fba38642af9484.jpg
وقال كانيل عبر منصة "إكس" إن "كوبا ستدافع بحزم وصلابة في مواجهة أي عدوان إرهابي ومرتزِق على سيادتها واستقرارها الوطني".وأعلنت كوبا، الأربعاء، أنها أحبطت محاولة تسلل مسلحين من الولايات المتحدة، بعدما أطلق خفر السواحل الكوبيون النار على زورق سريع مسجل في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.وقالت وزارة الداخلية في هافانا إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد تبادل إطلاق النار قالوا إنهم "كانوا يعتزمون القيام بعملية تسلل لأغراض إرهابية".وذكّر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور عبر "إكس" بأن بلاده "اضطرت منذ عام 1959" الذي شهد الثورة بقيادة الزعيم السابق فيدل كاسترو، "إلى مواجهة عمليات تسلل إرهابية وعدوانية كثيرة متأتية من الولايات المتحدة، كانت كلفتها باهظة من حيث الأرواح البشرية والجرحى والأضرار المادية".وأشارت الحكومة الكوبية إلى أن اثنين من الجرحى "مدرجان على القائمة الوطنية للأشخاص الذين تجرى في شأنهم تحقيقات جنائية وتبحث عنهم السلطات الكوبية".وأفادت هافانا أيضًا بأن مواطناً كوبياً "أُرسِل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال المجموعة المسلحة المتسللة، أوقِف على الأراضي الوطنية" و"اعترف بأفعاله"، مؤكدة أن "عيارات نارية" أُطلقت من القارب باتجاه العناصر الكوبيين الذين كانوا يقتربون للتدقيق فيه، ما أدى إلى إصابة قائد السفينة.ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون عناصر حكوميون أمريكيون ضالعين في هذه الحادثة، أو أن تكون عملية للسلطات الأمريكية، قال روبيو بشكل قاطع "كلا".جاء هذا الاشتباك وسط تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومترًا عن فلوريدا.
https://sarabic.ae/20260226/كوبا-إحباط-تسلل-مسلحين-من-الولايات-المتحدة-لأغراض-إرهابية-ومقتل-4-من-المهاجمين-1110759814.html
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104150/64/1041506411_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e6ba7f52b466e83ffc111ee41a0ceb11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا

01:35 GMT 27.02.2026
© AFP 2023 / Philippe Huguenميغيل دياز - كانيل
ميغيل دياز - كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AFP 2023 / Philippe Huguen
تابعنا عبر
شدّد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، على أن بلاده ستدافع عن نفسها بـ"حزم" في مواجهة أي "اعتداء إرهابي" على سيادتها، غداة تبادل لإطلاق النار بين ركاب زورق مسجّل في الولايات المتحدة وخفر السواحل الكوبيين.
وقال كانيل عبر منصة "إكس" إن "كوبا ستدافع بحزم وصلابة في مواجهة أي عدوان إرهابي ومرتزِق على سيادتها واستقرارها الوطني".
The Russian Navy Admiral Gorshkov frigate arrives at the port of Havana, Cuba - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
كوبا تعلن إحباط تسلل مسلحين من الولايات المتحدة "لأغراض إرهابية" ومقتل 4 من المهاجمين
أمس, 04:00 GMT
وأعلنت كوبا، الأربعاء، أنها أحبطت محاولة تسلل مسلحين من الولايات المتحدة، بعدما أطلق خفر السواحل الكوبيون النار على زورق سريع مسجل في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وقالت وزارة الداخلية في هافانا إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد تبادل إطلاق النار قالوا إنهم "كانوا يعتزمون القيام بعملية تسلل لأغراض إرهابية".
وذكّر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور عبر "إكس" بأن بلاده "اضطرت منذ عام 1959" الذي شهد الثورة بقيادة الزعيم السابق فيدل كاسترو، "إلى مواجهة عمليات تسلل إرهابية وعدوانية كثيرة متأتية من الولايات المتحدة، كانت كلفتها باهظة من حيث الأرواح البشرية والجرحى والأضرار المادية".
وأشارت الحكومة الكوبية إلى أن اثنين من الجرحى "مدرجان على القائمة الوطنية للأشخاص الذين تجرى في شأنهم تحقيقات جنائية وتبحث عنهم السلطات الكوبية".
وأفادت هافانا أيضًا بأن مواطناً كوبياً "أُرسِل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال المجموعة المسلحة المتسللة، أوقِف على الأراضي الوطنية" و"اعترف بأفعاله"، مؤكدة أن "عيارات نارية" أُطلقت من القارب باتجاه العناصر الكوبيين الذين كانوا يقتربون للتدقيق فيه، ما أدى إلى إصابة قائد السفينة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن تتقصى بنفسها حقائق ما حدث وسترد "وفقًا لذلك"، مضيفًا: "كلما جمعنا المزيد من المعلومات، سنكون مستعدين للرد وفقًا لذلك".
ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون عناصر حكوميون أمريكيون ضالعين في هذه الحادثة، أو أن تكون عملية للسلطات الأمريكية، قال روبيو بشكل قاطع "كلا".
جاء هذا الاشتباك وسط تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومترًا عن فلوريدا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала