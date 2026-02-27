https://sarabic.ae/20260227/الرئيس-الكوبي-سندافع-بـحزم-ضد-أي-اعتداء-إرهابي-على-بلدنا-1110808944.html

الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا

الرئيس الكوبي: سندافع بـ"حزم" ضد أي "اعتداء إرهابي" على بلدنا

سبوتنيك عربي

شدّد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، على أن بلاده ستدافع عن نفسها بـ"حزم" في مواجهة أي "اعتداء إرهابي" على سيادتها، غداة تبادل لإطلاق النار بين ركاب... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T01:35+0000

2026-02-27T01:35+0000

2026-02-27T01:35+0000

كوبا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104150/64/1041506411_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_2612337e2fac65b689fba38642af9484.jpg

وقال كانيل عبر منصة "إكس" إن "كوبا ستدافع بحزم وصلابة في مواجهة أي عدوان إرهابي ومرتزِق على سيادتها واستقرارها الوطني".وأعلنت كوبا، الأربعاء، أنها أحبطت محاولة تسلل مسلحين من الولايات المتحدة، بعدما أطلق خفر السواحل الكوبيون النار على زورق سريع مسجل في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.وقالت وزارة الداخلية في هافانا إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد تبادل إطلاق النار قالوا إنهم "كانوا يعتزمون القيام بعملية تسلل لأغراض إرهابية".وذكّر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور عبر "إكس" بأن بلاده "اضطرت منذ عام 1959" الذي شهد الثورة بقيادة الزعيم السابق فيدل كاسترو، "إلى مواجهة عمليات تسلل إرهابية وعدوانية كثيرة متأتية من الولايات المتحدة، كانت كلفتها باهظة من حيث الأرواح البشرية والجرحى والأضرار المادية".وأشارت الحكومة الكوبية إلى أن اثنين من الجرحى "مدرجان على القائمة الوطنية للأشخاص الذين تجرى في شأنهم تحقيقات جنائية وتبحث عنهم السلطات الكوبية".وأفادت هافانا أيضًا بأن مواطناً كوبياً "أُرسِل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال المجموعة المسلحة المتسللة، أوقِف على الأراضي الوطنية" و"اعترف بأفعاله"، مؤكدة أن "عيارات نارية" أُطلقت من القارب باتجاه العناصر الكوبيين الذين كانوا يقتربون للتدقيق فيه، ما أدى إلى إصابة قائد السفينة.ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون عناصر حكوميون أمريكيون ضالعين في هذه الحادثة، أو أن تكون عملية للسلطات الأمريكية، قال روبيو بشكل قاطع "كلا".جاء هذا الاشتباك وسط تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومترًا عن فلوريدا.

https://sarabic.ae/20260226/كوبا-إحباط-تسلل-مسلحين-من-الولايات-المتحدة-لأغراض-إرهابية-ومقتل-4-من-المهاجمين-1110759814.html

كوبا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية