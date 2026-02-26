https://sarabic.ae/20260226/كوبا-إحباط-تسلل-مسلحين-من-الولايات-المتحدة-لأغراض-إرهابية-ومقتل-4-من-المهاجمين-1110759814.html

كوبا تحبط تسلل مسلحين من الولايات المتحدة "لأغراض إرهابية" ومقتل 4 من المهاجمين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية في كوبا، اليوم الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة، مؤكدة أن الموقوفين... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الزورق، المسجّل في ولاية فلوريدا تحت الرقم (FL7726SH)، كان على متنه عشرة مسلحين، مشيرة إلى أن الإفادات الأولية تفيد بعزمهم التسلل إلى البلاد "لأغراض إرهابية".وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.مصادرة ترسانة أسلحةوأعلنت الوزارة كذلك مصادرة ترسانة من الأسلحة من الزورق السريع، الذي جرى تحييده قبالة السواحل الكوبية، مشيرة إلى أن المضبوطات شملت بنادق هجومية، وأسلحة قصيرة، وعبوات ناسفة بدائية الصنع (زجاجات حارقة "مولوتوف")، وسترات واقية من الرصاص، ومناظير تلسكوبية، وملابس مموهة.كما أعلنت توقيف شخص يُشتبه في تعاونه مع المجموعة المسلحة، يدعى دُنييل إيرنانديث سانتوس، داخل الأراضي الكوبية، موضحة أنه أُرسل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال عملية التسلل المسلحة، وأنه أقرّ بأفعاله، وفق البيان."غير اعتيادي للغاية"في المقابل، أمر المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوتماير، بفتح تحقيق في الحادثة. كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيتم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بتفاصيل الواقعة.وقال روبيو إن واشنطن تلقت معلومات من الجانب الكوبي بشأن الحادثة، وهي بصدد التحقق منها بصورة مستقلة، مضيفًا للصحافيين: وكانت وزارة الداخلية الكوبية قد أفادت في وقت سابق بأن زورقًا يرفع العلم الأمريكي دخل مياهها الإقليمية وفتح النار، قبل أن ترد عليه قوات حرس الحدود، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.

