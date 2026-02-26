كوبا تحبط تسلل مسلحين من الولايات المتحدة "لأغراض إرهابية" ومقتل 4 من المهاجمين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
أعلنت وزارة الداخلية في كوبا، اليوم الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الزورق، المسجّل في ولاية فلوريدا تحت الرقم (FL7726SH)، كان على متنه عشرة مسلحين، مشيرة إلى أن الإفادات الأولية تفيد بعزمهم التسلل إلى البلاد "لأغراض إرهابية".
Гумпомощь из Мексики для Кубы - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
أمس, 22:30 GMT
وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

مصادرة ترسانة أسلحة

وأعلنت الوزارة كذلك مصادرة ترسانة من الأسلحة من الزورق السريع، الذي جرى تحييده قبالة السواحل الكوبية، مشيرة إلى أن المضبوطات شملت بنادق هجومية، وأسلحة قصيرة، وعبوات ناسفة بدائية الصنع (زجاجات حارقة "مولوتوف")، وسترات واقية من الرصاص، ومناظير تلسكوبية، وملابس مموهة.
علم كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
وصفه بـ "العمل الإرهابي"... وزير خارجية كوبا: سفارتنا في واشنطن تعرضت لهجوم بزجاجات مولوتوف
25 سبتمبر 2023, 09:54 GMT
كما أعلنت توقيف شخص يُشتبه في تعاونه مع المجموعة المسلحة، يدعى دُنييل إيرنانديث سانتوس، داخل الأراضي الكوبية، موضحة أنه أُرسل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال عملية التسلل المسلحة، وأنه أقرّ بأفعاله، وفق البيان.

"غير اعتيادي للغاية"

في المقابل، أمر المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوتماير، بفتح تحقيق في الحادثة. كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيتم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بتفاصيل الواقعة.
وقال روبيو إن واشنطن تلقت معلومات من الجانب الكوبي بشأن الحادثة، وهي بصدد التحقق منها بصورة مستقلة، مضيفًا للصحافيين:
"ترد معلومات كثيرة من الكوبيين. سنقوم بالتحقق منها بصورة مستقلة وسنتوصل إلى استنتاجاتنا الخاصة". ووصف الحادثة بأنها "غير اعتيادية للغاية"، من دون التكهن بالإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة ردًا عليها.
وكانت وزارة الداخلية الكوبية قد أفادت في وقت سابق بأن زورقًا يرفع العلم الأمريكي دخل مياهها الإقليمية وفتح النار، قبل أن ترد عليه قوات حرس الحدود، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.
