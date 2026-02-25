الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الأربعاء، أن زورقًا يرفع علم الولايات المتحدة انتهك المياه الإقليمية وفتح النار على عناصرها، ما أسفر عن إصابة قائد سفينة كوبية.
وجاء في البيان: "تم إطلاق النار من القارب المخالف على العناصر الكوبية، وأصيب قائد السفينة الكوبية بجروح. ونتيجة الاشتباك &lt;...&gt; من الجانب الأجنبي، تم القضاء على أربعة من المهاجمين وأصيب ستة آخرون."وأوضح البيان أن الزورق الذي يحمل الرقم FL7726SH عُثر عليه صباح اليوم على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الشمال الشرقي من قناة إل بينو في مقاطعة فيلا كلارا. وقد اعترضته وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الكوبية مكونة من خمسة عناصر.وتم إجلاء المصابين خلال تبادل إطلاق النار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.وكتب أوتماير على منصة "إكس": "كلفت مكتب المدعي العام للولاية ببدء تحقيق بالتعاون مع شركائنا الفدراليين والإقليميين وأجهزة إنفاذ القانون".وادعى أنه لا يمكن الوثوق بالسلطات الكوبية، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لمحاسبة المتورطين.
22:30 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 22:32 GMT 25.02.2026)
أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الأربعاء، أن زورقًا يرفع علم الولايات المتحدة انتهك المياه الإقليمية وفتح النار على عناصرها، ما أسفر عن إصابة قائد سفينة كوبية.
وجاء في البيان: "تم إطلاق النار من القارب المخالف على العناصر الكوبية، وأصيب قائد السفينة الكوبية بجروح. ونتيجة الاشتباك <...> من الجانب الأجنبي، تم القضاء على أربعة من المهاجمين وأصيب ستة آخرون."
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدعم جميع حلفاءها بمن فيهم كوبا وإيران
22 فبراير, 16:44 GMT
وأوضح البيان أن الزورق الذي يحمل الرقم FL7726SH عُثر عليه صباح اليوم على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الشمال الشرقي من قناة إل بينو في مقاطعة فيلا كلارا. وقد اعترضته وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الكوبية مكونة من خمسة عناصر.
وتم إجلاء المصابين خلال تبادل إطلاق النار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.
من جانبه، أعلن المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوتماير أنه أصدر توجيها ببدء تحقيق عقب تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود الكوبيين وزورق انتهك مياه البلاد، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.
وكتب أوتماير على منصة "إكس": "كلفت مكتب المدعي العام للولاية ببدء تحقيق بالتعاون مع شركائنا الفدراليين والإقليميين وأجهزة إنفاذ القانون".
وادعى أنه لا يمكن الوثوق بالسلطات الكوبية، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لمحاسبة المتورطين.
