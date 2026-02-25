https://sarabic.ae/20260225/تبادل-إطلاق-نار-بين-حرس-الحدود-الكوبي-وزورق-يرفع-علم-أمريكا-1110756242.html
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الأربعاء، أن زورقًا يرفع علم الولايات المتحدة انتهك المياه الإقليمية وفتح النار على عناصرها، ما أسفر عن إصابة قائد سفينة كوبية.
وجاء في البيان: "تم إطلاق النار من القارب المخالف على العناصر الكوبية، وأصيب قائد السفينة الكوبية بجروح. ونتيجة الاشتباك <...> من الجانب الأجنبي، تم القضاء على أربعة من المهاجمين وأصيب ستة آخرون."وأوضح البيان أن الزورق الذي يحمل الرقم FL7726SH عُثر عليه صباح اليوم على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الشمال الشرقي من قناة إل بينو في مقاطعة فيلا كلارا. وقد اعترضته وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الكوبية مكونة من خمسة عناصر.وتم إجلاء المصابين خلال تبادل إطلاق النار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.وكتب أوتماير على منصة "إكس": "كلفت مكتب المدعي العام للولاية ببدء تحقيق بالتعاون مع شركائنا الفدراليين والإقليميين وأجهزة إنفاذ القانون".وادعى أنه لا يمكن الوثوق بالسلطات الكوبية، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لمحاسبة المتورطين.
الداخلية الكوبية: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود وزورق يرفع علم أمريكا
22:30 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 22:32 GMT 25.02.2026)
أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الأربعاء، أن زورقًا يرفع علم الولايات المتحدة انتهك المياه الإقليمية وفتح النار على عناصرها، ما أسفر عن إصابة قائد سفينة كوبية.
وجاء في البيان: "تم إطلاق النار من القارب المخالف على العناصر الكوبية، وأصيب قائد السفينة الكوبية بجروح. ونتيجة الاشتباك <...> من الجانب الأجنبي، تم القضاء على أربعة من المهاجمين وأصيب ستة آخرون."
وأوضح البيان أن الزورق الذي يحمل الرقم FL7726SH عُثر عليه صباح اليوم على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الشمال الشرقي من قناة إل بينو في مقاطعة فيلا كلارا. وقد اعترضته وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الكوبية مكونة من خمسة عناصر.
وتم إجلاء المصابين خلال تبادل إطلاق النار، وتقديم الرعاية الطبية لهم.
من جانبه، أعلن المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوتماير أنه أصدر توجيها ببدء تحقيق عقب تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود الكوبيين وزورق انتهك مياه البلاد، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.
وكتب أوتماير على منصة "إكس": "كلفت مكتب المدعي العام للولاية ببدء تحقيق بالتعاون مع شركائنا الفدراليين والإقليميين وأجهزة إنفاذ القانون".
وادعى أنه لا يمكن الوثوق بالسلطات الكوبية
، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لمحاسبة المتورطين.