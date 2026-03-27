الكرملين: روسيا تظل ضامنا موثوقا لأمن الطاقة العالمي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تظل ضامنًا موثوقًا لأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
2026-03-27T10:01+0000
09:34 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 27.03.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تظل ضامنًا موثوقًا لأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقال للصحفيين، معلقًا على الوضع المحيط بتدفقات الطاقة: "تبقى روسيا ضامنًا موثوقًا لأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، مهما حدث".
وأضاف: "لا تزال روسيا ضامنًا موثوقًا به وتفي دائمًا بالتزاماتها. لا يمكن لأحد أن يتهم الجانب الروسي بأي شيء هنا".
ووفقا له، فإن كييف تواصل ممارسة الابتزاز في مجال الطاقة، الأمر الذي يضر بمصالح الشركات من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان.
وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل جهوده لتعطيل هذا المسار الطاقي (اتحاد خط أنابيب بحر قزوين)".
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير التي تفيد بأن روسيا تناقش تقييد إمدادات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (CPC) كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة.
وبخصوص المفاوضات الأمريكية - الروسية، لفت بيسكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهما العديد من الفرص للتعاون المتبادل المنفعة.
وأشار، متحدثًا عن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، إلى أن واشنطن تربط الوضع بتسوية بشأن أوكرانيا .
وقال: "نعتقد أن هذا خطأ، وأن مصالحنا تتضرر. وليس مصالحنا فقط، بل مصالح الشركات الأمريكية أيضاً. لأننا نهدر الوقت، والشركات الأمريكية، مثل شركتنا، تفوتها الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها بالفعل. لكن المشكلة لا تزال قائمة. إنها مشكلة قديمة، ولدينا العديد من الفرص للتعاون المثمر للطرفين".
وأجاب بيسكوف، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول موقف الكرملين من رغبة الولايات المتحدة في السيطرة الكاملة على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي": "من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على البنية التحتية الدولية للطاقة".
وعن الشأن الإيراني، قال بيسكوف: "لا نعرف تفاصيل المفاوضات (بين الولايات المتحدة وإيران ) التي يقال إنها جارية. ولكن على أي حال، إذا كنا نتحدث عن تقريب وقف الأعمال العدائية، فلا يسعنا إلا أن نرحب بذلك".