ترامب: التعامل مع بوتين بشأن التسوية الأوكرانية أسهل بكثير من التعامل مع زيلينسكي - عاجل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن التفاوض على تسوية أوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسهل بكثير من التفاوض مع فلاديمير زيلينسكي. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
23:43 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 23:51 GMT 14.03.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن التفاوض على تسوية أوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسهل بكثير من التفاوض مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب، في وقت مبكر من اليوم الأحد، في مقابلة هاتفية مع وسائل إعلام غربية: "التوصل إلى اتفاق مع [زيلينسكي] أصعب بكثير من التوصل إليه مع بوتين".
وكان بوتين وترامب قد أجريا محادثة هاتفية يوم الاثنين، ناقشا خلالها، من بين أمور أخرى، الحلول الممكنة للتسوية الأوكرانية.
فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دهشته من تردد زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع، معترفا بأن زيلينسكي يُعقّد اتفاق التسوية الأوكرانية.
وأضاف ترامب: "أنا مندهش من أن زيلينسكي لا يرغب في إبرام اتفاق. أخبروا زيلينسكي أن يُبرم اتفاقا لأن بوتين مستعد لإبرام اتفاق".