أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.
بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية بناء على مبادرة من الرئيس الأمريكي
19:32 GMT 09.03.2026 (تم التحديث: 19:56 GMT 09.03.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لمساعد الرئيس الروسي في تصريحات صحفية.
وكما أشار أوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في تصريحات صحفية، أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".
ووفقا لأوشاكوف، فإنه "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وقد جرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".
خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران، وفقا لمساعد الرئيس الروسي.
قال يوري أوشاكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا الوضع في فنزويلا خلال محادثاتهما.
وأضاف للصحفيين: "تطرق الرئيسان أيضاً إلى فنزويلا، لا سيما فيما يتعلق بوضع سوق النفط العالمية".
وفي نهاية العام الفائت، يوم 29 ديسمر/ كانون الأول، أعلن البيت الأبيضن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي.