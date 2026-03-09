https://sarabic.ae/20260309/بوتين-أسعار-النفط-العالمية-ارتفعت-بنسبة-30-في-أسبوع-واحد-1111272240.html
بوتين: أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في أسبوع واحد
15:56 GMT 09.03.2026 (تم التحديث: 16:07 GMT 09.03.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الدولة خلال اجتماع حول سوق النفط والغاز العالمي "أسعار النفط العالمية ترتفع، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح. ففي الأسبوع الماضي وحده، زادت بأكثر من 30%".
وبين الرئيس الروسي، أن أسعار الغاز العالمية ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط.
وأوضح أن روسيا تعمل على زيادة إمدادات النفط والغاز لشركائها الموثوق بهم في عدة مناطق من العالم.
وان روسيا مستعدة أيضا للعمل مع الأوروبيين في مجال إمدادات النفط والغاز لكنها بحاجة إلى مؤشرات على استعدادهم.