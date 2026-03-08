بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/بوتين-الوضع-في-الأسواق-العالمية-وصل-إلى-حد-خطير-1111220911.html
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن "الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T10:36+0000
2026-03-08T10:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
وقال: "لقد تدهور الوضع في الأسواق العالمية بالفعل إلى أقصى حد".ووصف بوتين الصراع في أوكرانيا بأنه خطأ ممنهج من جانب الدول الغربية قائلا: "يمكن القول إن كل ما يحدث الآن (ضغط الاتحاد الأوروبي على نظام كييف) هو بلا شك خطأ، يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغربية، إنه خطأ ممنهج".وأردف :"هذه ليست أفعالنا، بل أفعال الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، إنهم يحصدون ما زرعوه".
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1111087247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير

10:36 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 10:51 GMT 08.03.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن "الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير".
وقال: "لقد تدهور الوضع في الأسواق العالمية بالفعل إلى أقصى حد".
وحول أن الأزمة الأوكرانية ناجمة عن دعم الغرب للانقلاب في كييف، أوضح: "من أين نشأت الأزمة الأوكرانية ذاتها؟ لقد نشأت من دعم الدول الغربية للانقلاب في أوكرانيا، وبعد ذلك جاءت أحداث القرم، ثم الأحداث في جنوب شرق أوكرانيا، وفي دونباس ونوفوروسيا بشكل عام. من هنا بدأ كل شيء، ومن هنا انطلقت الأزمة بأكملها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
5 مارس, 11:26 GMT
ووصف بوتين الصراع في أوكرانيا بأنه خطأ ممنهج من جانب الدول الغربية قائلا: "يمكن القول إن كل ما يحدث الآن (ضغط الاتحاد الأوروبي على نظام كييف) هو بلا شك خطأ، يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغربية، إنه خطأ ممنهج".
وعن العلاقات بين أوروبا وكييف، أشار إلى أن "الوضع غريب للغاية. لأنني أشعر بأننا أمام وضع، يُحرك فيه الذيل الكلب، وليس العكس".
وأردف :"هذه ليست أفعالنا، بل أفعال الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، إنهم يحصدون ما زرعوه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала