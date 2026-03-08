https://sarabic.ae/20260308/بوتين-الوضع-في-الأسواق-العالمية-وصل-إلى-حد-خطير-1111220911.html
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن "الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T10:36+0000
2026-03-08T10:36+0000
2026-03-08T10:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
وقال: "لقد تدهور الوضع في الأسواق العالمية بالفعل إلى أقصى حد".ووصف بوتين الصراع في أوكرانيا بأنه خطأ ممنهج من جانب الدول الغربية قائلا: "يمكن القول إن كل ما يحدث الآن (ضغط الاتحاد الأوروبي على نظام كييف) هو بلا شك خطأ، يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغربية، إنه خطأ ممنهج".وأردف :"هذه ليست أفعالنا، بل أفعال الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، إنهم يحصدون ما زرعوه".
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1111087247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
10:36 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 10:51 GMT 08.03.2026)
يتبع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن "الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير".
وقال: "لقد تدهور الوضع في الأسواق العالمية بالفعل إلى أقصى حد".
وحول أن الأزمة الأوكرانية ناجمة عن دعم الغرب للانقلاب في كييف، أوضح: "من أين نشأت الأزمة الأوكرانية ذاتها؟ لقد نشأت من دعم الدول الغربية للانقلاب في أوكرانيا، وبعد ذلك جاءت أحداث القرم، ثم الأحداث في جنوب شرق أوكرانيا، وفي دونباس ونوفوروسيا بشكل عام. من هنا بدأ كل شيء، ومن هنا انطلقت الأزمة بأكملها".
ووصف بوتين الصراع في أوكرانيا بأنه خطأ ممنهج من جانب الدول الغربية قائلا: "يمكن القول إن كل ما يحدث الآن (ضغط الاتحاد الأوروبي على نظام كييف) هو بلا شك خطأ، يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغربية، إنه خطأ ممنهج".
وعن العلاقات بين أوروبا وكييف، أشار إلى أن "الوضع غريب للغاية. لأنني أشعر بأننا أمام وضع، يُحرك فيه الذيل الكلب، وليس العكس".
وأردف :"هذه ليست أفعالنا، بل أفعال الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، إنهم يحصدون ما زرعوه".