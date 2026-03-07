عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260307/وزير-الطاقة-القطري-يصدر-تحذيرا-من-تصاعد-الحرب-مع-إيران-1111181613.html
وزير الطاقة القطري يصدر تحذيرا من تصاعد الحرب مع إيران
وزير الطاقة القطري يصدر تحذيرا من تصاعد الحرب مع إيران
سبوتنيك عربي
توقع وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن تتوقف صادرات الطاقة من دول الخليج خلال أسابيع، إذا استمر التصعيد العسكري مع إيران، محذرا من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
قطر
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وأشار في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، إلى أن استمرار الهجمات في المنطقة قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، مؤكدا أن "توقف الإمدادات سيؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية".ومضى لافتا إلى أن "استمرار الصراع سيؤثر في النمو الاقتصادي العالمي ويرفع أسعار الطاقة، مع احتمال حدوث نقص في بعض المنتجات وتعطل سلاسل التوريد الصناعية".كما أشار إلى أن "مشروع توسعة حقل الشمال قد يتأخر عن موعد بدء الإنتاج المقرر في منتصف عام 2026، إذا طال أمد التوترات".وأعلنت "قطر للطاقة"، الأربعاء الماضي، حالة "القوة القاهرة" عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به.وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت بإبلاغ جميع العملاء المتأثرين بالمشتريات بهذا الإعلان لضمان الشفافية والتواصل الفوري.وأكدت الشركة القطرية حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددة على استمرار التواصل بمشاركة المعلومات المتوفرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة على السوق.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.كما ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وزير الطاقة القطري يصدر تحذيرا من تصاعد الحرب مع إيران

07:25 GMT 07.03.2026
© REUTERS Amr Alfiky ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026
 ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© REUTERS Amr Alfiky
تابعنا عبر
توقع وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن تتوقف صادرات الطاقة من دول الخليج خلال أسابيع، إذا استمر التصعيد العسكري مع إيران، محذرا من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 150 دولارا للبرميل في حال تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وأشار في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، إلى أن استمرار الهجمات في المنطقة قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، مؤكدا أن "توقف الإمدادات سيؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية".
وأوضح الكعبي أن قطر، التي تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، "قد تحتاج إلى أسابيع أو حتى أشهر للعودة إلى دورة التوريد الطبيعية حتى لو توقفت الحرب فورا".
ومضى لافتا إلى أن "استمرار الصراع سيؤثر في النمو الاقتصادي العالمي ويرفع أسعار الطاقة، مع احتمال حدوث نقص في بعض المنتجات وتعطل سلاسل التوريد الصناعية".
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
وزارة الطاقة القطرية: إنتاج الغاز المسال في البلاد معلق إلى حين توقف العمليات القتالية
أمس, 12:45 GMT
كما أشار إلى أن "مشروع توسعة حقل الشمال قد يتأخر عن موعد بدء الإنتاج المقرر في منتصف عام 2026، إذا طال أمد التوترات".
وأعلنت "قطر للطاقة"، الأربعاء الماضي، حالة "القوة القاهرة" عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت بإبلاغ جميع العملاء المتأثرين بالمشتريات بهذا الإعلان لضمان الشفافية والتواصل الفوري.
وأكدت الشركة القطرية حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددة على استمرار التواصل بمشاركة المعلومات المتوفرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة على السوق.
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
4 مارس, 13:00 GMT
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
