بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1111087247.html
بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن نية روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والعلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T11:26+0000
2026-03-05T11:55+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111090833_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_ff8eb1fa2795b1aad67be5e63cbfa4e5.jpg
وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، في الكرملين: "فيما يتعلق بالاقتصاد، ندرس قرارا أعتبره في غاية الأهمية، إنشاء لجنة حكومية دولية تعنى بالتجارة والعلاقات الاقتصادية. وأعتقد أن لدينا آفاقا واعدة في هذا المجال، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية".وأشار بوتين إلى الآفاق الجيدة للتعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في مجالي الطاقة والزراعة، وقال: "لدينا آفاق جيدة هنا، في رأيي، في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وسيكون لدينا الكثير لنناقشه اليوم".وفي السياق ذاته، أعربت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن امتنانها لروسيا لدعمها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال الرئيس: "نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا، أنا وحكومتي وشعبنا، للدعم الذي تقدمونه أنتم وحكومتكم لجمهورية أفريقيا الوسطى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. إنها لحظة حاسمة لمستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى".وتابع: "أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم الكبير، ولا سيما دعمكم القيّم، وخاصة تزويدنا بالحبوب، الذي ضمن حصول شعبنا على كميات كافية من الطحين. شكرًا لكم على هذا الدعم".وأكمل: "خلال محادثاتنا، سنتناول القضايا الاقتصادية، ولا سيما قضايا الطاقة، والصعوبات المالية، والصعوبات التي تواجه منظومة الطاقة ككل، لأن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني حاليًا من عجز حاد في الطاقة. ولدى روسيا الاتحادية خبرة واسعة في هذا المجال. وأعتقد أننا سنتناول هذه القضايا".وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-بوتين-يهنئ-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-بفوزه-في-الانتخابات-1109721779.html
https://sarabic.ae/20260304/نائب-غاني-استمرار-أزمة-الشرق-الأوسط-قد-يؤثر-على-اقتصادات-أفريقيا-1111033616.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يجري محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
2026-03-05T11:26+0000
true
PT28M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111090833_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_aee6fe00cd9c15aca39df5ab9cb953e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أفريقيا
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أفريقيا

بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية

11:26 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.03.2026)
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن نية روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والعلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى آفاق واعدة في المجال الإنساني للتعاون بين البلدين.
وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، في الكرملين: "فيما يتعلق بالاقتصاد، ندرس قرارا أعتبره في غاية الأهمية، إنشاء لجنة حكومية دولية تعنى بالتجارة والعلاقات الاقتصادية. وأعتقد أن لدينا آفاقا واعدة في هذا المجال، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية".
© Ruptly
وأشار بوتين إلى الآفاق الجيدة للتعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في مجالي الطاقة والزراعة، وقال: "لدينا آفاق جيدة هنا، في رأيي، في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وسيكون لدينا الكثير لنناقشه اليوم".

وأشار بوتين إلى وجود آفاق ونتائج واعدة في مجال التعاون الإنساني بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكرملين: بوتين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بفوزه في الانتخابات
28 يناير, 09:35 GMT
وفي السياق ذاته، أعربت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن امتنانها لروسيا لدعمها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال الرئيس: "نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا، أنا وحكومتي وشعبنا، للدعم الذي تقدمونه أنتم وحكومتكم لجمهورية أفريقيا الوسطى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. إنها لحظة حاسمة لمستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأضاف: "أود تحسين تعاوننا في المجال الأمني، وكذلك في قضايا مثل الاقتصاد والتعليم والقضايا الإنسانية".

وتابع: "أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم الكبير، ولا سيما دعمكم القيّم، وخاصة تزويدنا بالحبوب، الذي ضمن حصول شعبنا على كميات كافية من الطحين. شكرًا لكم على هذا الدعم".
النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا
أمس, 12:39 GMT
وأكمل: "خلال محادثاتنا، سنتناول القضايا الاقتصادية، ولا سيما قضايا الطاقة، والصعوبات المالية، والصعوبات التي تواجه منظومة الطاقة ككل، لأن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني حاليًا من عجز حاد في الطاقة. ولدى روسيا الاتحادية خبرة واسعة في هذا المجال. وأعتقد أننا سنتناول هذه القضايا".

وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكًا مهمًا لروسيا، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مجموعة واسعة من العلاقات، بما في ذلك في مجال الأمن.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала