بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن نية روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والعلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى... 05.03.2026
وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، في الكرملين: "فيما يتعلق بالاقتصاد، ندرس قرارا أعتبره في غاية الأهمية، إنشاء لجنة حكومية دولية تعنى بالتجارة والعلاقات الاقتصادية. وأعتقد أن لدينا آفاقا واعدة في هذا المجال، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية".وأشار بوتين إلى الآفاق الجيدة للتعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في مجالي الطاقة والزراعة، وقال: "لدينا آفاق جيدة هنا، في رأيي، في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وسيكون لدينا الكثير لنناقشه اليوم".وفي السياق ذاته، أعربت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن امتنانها لروسيا لدعمها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال الرئيس: "نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا، أنا وحكومتي وشعبنا، للدعم الذي تقدمونه أنتم وحكومتكم لجمهورية أفريقيا الوسطى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. إنها لحظة حاسمة لمستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى".وتابع: "أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم الكبير، ولا سيما دعمكم القيّم، وخاصة تزويدنا بالحبوب، الذي ضمن حصول شعبنا على كميات كافية من الطحين. شكرًا لكم على هذا الدعم".وأكمل: "خلال محادثاتنا، سنتناول القضايا الاقتصادية، ولا سيما قضايا الطاقة، والصعوبات المالية، والصعوبات التي تواجه منظومة الطاقة ككل، لأن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني حاليًا من عجز حاد في الطاقة. ولدى روسيا الاتحادية خبرة واسعة في هذا المجال. وأعتقد أننا سنتناول هذه القضايا".وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".
أفريقيا
بوتين يجري محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
بوتين يجري محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية
11:26 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.03.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن نية روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والعلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى آفاق واعدة في المجال الإنساني للتعاون بين البلدين.
وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، في الكرملين: "فيما يتعلق بالاقتصاد، ندرس قرارا أعتبره في غاية الأهمية، إنشاء لجنة حكومية دولية تعنى بالتجارة والعلاقات الاقتصادية. وأعتقد أن لدينا آفاقا واعدة في هذا المجال، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية".
وأشار بوتين إلى الآفاق الجيدة للتعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في مجالي الطاقة والزراعة، وقال: "لدينا آفاق جيدة هنا، في رأيي، في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وسيكون لدينا الكثير لنناقشه اليوم".
وأشار بوتين إلى وجود آفاق ونتائج واعدة في مجال التعاون الإنساني بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن امتنانها لروسيا لدعمها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال الرئيس: "نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا، أنا وحكومتي وشعبنا، للدعم الذي تقدمونه أنتم وحكومتكم لجمهورية أفريقيا الوسطى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. إنها لحظة حاسمة لمستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى".
وأضاف: "أود تحسين تعاوننا في المجال الأمني، وكذلك في قضايا مثل الاقتصاد والتعليم والقضايا الإنسانية".
وتابع: "أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم الكبير، ولا سيما دعمكم القيّم، وخاصة تزويدنا بالحبوب، الذي ضمن حصول شعبنا على كميات كافية من الطحين. شكرًا لكم على هذا الدعم".
وأكمل: "خلال محادثاتنا، سنتناول القضايا الاقتصادية، ولا سيما قضايا الطاقة، والصعوبات المالية، والصعوبات التي تواجه منظومة الطاقة ككل، لأن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني حاليًا من عجز حاد في الطاقة. ولدى روسيا الاتحادية خبرة واسعة في هذا المجال. وأعتقد أننا سنتناول هذه القضايا".
وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكًا مهمًا لروسيا، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مجموعة واسعة من العلاقات، بما في ذلك في مجال الأمن.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".