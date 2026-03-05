https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1111087247.html

بوتين: روسيا وأفريقيا الوسطى تعتزمان إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالعلاقات الاقتصادية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن نية روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والعلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال محادثات مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، في الكرملين: "فيما يتعلق بالاقتصاد، ندرس قرارا أعتبره في غاية الأهمية، إنشاء لجنة حكومية دولية تعنى بالتجارة والعلاقات الاقتصادية. وأعتقد أن لدينا آفاقا واعدة في هذا المجال، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية".وأشار بوتين إلى الآفاق الجيدة للتعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في مجالي الطاقة والزراعة، وقال: "لدينا آفاق جيدة هنا، في رأيي، في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، وسيكون لدينا الكثير لنناقشه اليوم".وفي السياق ذاته، أعربت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن امتنانها لروسيا لدعمها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال الرئيس: "نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا، أنا وحكومتي وشعبنا، للدعم الذي تقدمونه أنتم وحكومتكم لجمهورية أفريقيا الوسطى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. إنها لحظة حاسمة لمستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى".وتابع: "أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم الكبير، ولا سيما دعمكم القيّم، وخاصة تزويدنا بالحبوب، الذي ضمن حصول شعبنا على كميات كافية من الطحين. شكرًا لكم على هذا الدعم".وأكمل: "خلال محادثاتنا، سنتناول القضايا الاقتصادية، ولا سيما قضايا الطاقة، والصعوبات المالية، والصعوبات التي تواجه منظومة الطاقة ككل، لأن جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني حاليًا من عجز حاد في الطاقة. ولدى روسيا الاتحادية خبرة واسعة في هذا المجال. وأعتقد أننا سنتناول هذه القضايا".وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".

