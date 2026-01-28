https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-بوتين-يهنئ-رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-بفوزه-في-الانتخابات-1109721779.html
الكرملين: بوتين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بفوزه في الانتخابات
روسيا
سلاح روسيا
فلاديمير بوتين
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان: "هنأ فلاديمير بوتين، فوستين أرشانج تواديرا بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار".يذكر أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، قام بزيارة رسمية إلى موسكو، مطلع العام الماضي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع تواديرا أثناء زيارته، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال عام 2024، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان: "هنأ فلاديمير بوتين، فوستين أرشانج تواديرا بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار".
من جانبه، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الرئيس الروسي على دعمه المتعدد الأوجه في تعزيز سيادة البلاد وأمنها.
يذكر أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، قام بزيارة رسمية إلى موسكو، مطلع العام الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع تواديرا أثناء زيارته، أن حجم التبادل التجاري
بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال عام 2024، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.