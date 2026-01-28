الكرملين: بوتين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بفوزه في الانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان: "هنأ فلاديمير بوتين، فوستين أرشانج تواديرا بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار".يذكر أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، قام بزيارة رسمية إلى موسكو، مطلع العام الماضي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع تواديرا أثناء زيارته، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال عام 2024، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان: "هنأ فلاديمير بوتين، فوستين أرشانج تواديرا بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأعرب عن تمنياته الصادقة لشعب أفريقيا الوسطى بالخير والازدهار".
من جانبه، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الرئيس الروسي على دعمه المتعدد الأوجه في تعزيز سيادة البلاد وأمنها.
جمهورية أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبا بفضل مساعدة روسيا
1 ديسمبر 2025, 01:45 GMT
يذكر أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، قام بزيارة رسمية إلى موسكو، مطلع العام الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع تواديرا أثناء زيارته، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال عام 2024، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
