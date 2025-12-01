عربي
وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبًا بفضل مساعدة روسيا
وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبًا بفضل مساعدة روسيا
سبوتنيك عربي
وزير الدفاع: أفريقيا الوسطى تستعيد السيطرة على كامل أراضيها تقريبًا بفضل مساعدة روسيا

صرّح وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، بأنه بفضل المساعدة الروسية، استعادت جمهورية أفريقيا الوسطى السيطرة على كامل أراضيها تقريبًا، بعد أن كانت تحتلها سابقًا جماعات مسلحة غير شرعية.
موسكو –سبوتنيك. وقال الوزير خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، تزامنت مع يوم الجمهورية: "فيما كان الآخرون يراقبون من بعيد، مدّت لنا روسيا وجيراننا يد العون. بفضل هذا التعاون، تمكنا من استعادة السيطرة على كامل أراضي بلدنا تقريبًا. وقد ألقت جميع الجماعات المسلحة غير الشرعية تقريبًا في جمهورية أفريقيا الوسطى أسلحتها، ويندمج أعضاؤها الآن في مجتمع سلمي".
وأشار بيرو إلى أنه لا تزال هناك مناطق صغيرة في البلاد يواصل فيها المسلحون نشاطهم، وفي الوقت نفسه، أكد أن هذه المناطق قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير: "كان من أهم إنجازات عام 2025، التي تحققت بفضل جهود الخبراء الروس الميدانيين، توقيع اتفاقية سلام نهائية مع آخر ثلاث مجموعات ناشطة في جمهورية أفريقيا الوسطى - اتحاد الوطنيين الكونغوليين، وحركة 3R، وحركة التغيير الديمقراطي".
في الأول من ديسمبر، تحتفل جمهورية أفريقيا الوسطى بيوم الجمهورية، في هذا التاريخ من عام 1958، نالت المستعمرة الفرنسية السابقة استقلالها، وبعد عامين فقط، في عام 1960، نالت البلاد استقلالها.
