https://sarabic.ae/20250717/أفريقيا-الوسطى-تفتح-أبوابها-أمام-الشركات-الروسية-مالي-تضع-الشروط-أمام-أي-تعاون-عسكري-مع-واشنطن-1102764184.html

أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن

أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرًا إلى أن "هذه المسألة حساسة للغاية". 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T12:55+0000

2025-07-17T12:55+0000

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إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين سبوتنيك عربي إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين

ترامب يتحدث عن إمكانية التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبياوأضاف ترامب، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة هي من موّلت سد النهضة ولا يُعرف لماذا".وأشار إلى أن "هذا التحرك وقائي قبل تصاعد الأوضاع، لذلك ستكون نقطة أساسية للوصول إلى تفاهمات مع مصر والسودان"، مبيّنًا أن "التصريح الأمريكي مؤشر لبداية تحرك لحل المسألة في ظل التحالف الذي يجمع واشنطن بالقاهرة وأديس أبابا".جمهورية أفريقيا الوسطى تؤكد استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدينصرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الألماس.وأكد الوزير على هامش زيارته لموسكو، أن بلاده منفتحة على مشاريع الشركات الروسية في هذا المجال.وأشار الوزير إلى أن رفع الحظر على صادرات الألماس في عام 2024 يصبّ في مصلحة جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا على "أنه بدون عقوبات، ستتاح للبلاد فرصة التطور وتحقيق عوائد جيدة من بيع المعادن".وذكر أن "الصراعات المسلحة أدت إلى عدم الاستفادة من موارد الدول"، مشيرًا إلى أن "فتح المجال أمام الشركات الروسية يحفز الاستثمار ويخلق الوظائف، ويترجم إلى بنية تحتية محسّنة ويستطيع تطوير المناطق النائية، فضلا عن العملات الأجنبية التي ستتوفر نتيجة التصدير والاستثمارات".جمهورية مالي تضع الشروط أمام أي تعاون أمني أو عسكري مع واشنطناختتم المبعوث الأمريكي الخاص رودولف عطا الله، زيارته إلى العاصمة المالية باماكو، والتي استمرت لأيام عدة، بعرض رسمي قدّمه إلى السلطات المالية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.ومن جانبها، أكدت السلطات المالية على 3 نقاط رئيسية لأي تعاون خارجي، وهي احترام سيادة مالي الكاملة واحترام خياراتها الاستراتيجية وتقديم مصلحة الشعب المالي على كل اعتبار.وأوضح أن "الولايات المتحدة تتجه نحو استغلال مالي الغنية بالمعادن والثروات الأخرى، مما يعني أن هناك طموح اقتصادي لواشنطن في هذا البلد، بطابع سياسي عن طريق دعم الاستقرار الأمني".

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