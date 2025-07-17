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https://sarabic.ae/20250717/أفريقيا-الوسطى-تفتح-أبوابها-أمام-الشركات-الروسية-مالي-تضع-الشروط-أمام-أي-تعاون-عسكري-مع-واشنطن-1102764184.html
أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن
أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرًا إلى أن "هذه المسألة حساسة للغاية". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين
سبوتنيك عربي
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين
ترامب يتحدث عن إمكانية التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبياوأضاف ترامب، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة هي من موّلت سد النهضة ولا يُعرف لماذا".وأشار إلى أن "هذا التحرك وقائي قبل تصاعد الأوضاع، لذلك ستكون نقطة أساسية للوصول إلى تفاهمات مع مصر والسودان"، مبيّنًا أن "التصريح الأمريكي مؤشر لبداية تحرك لحل المسألة في ظل التحالف الذي يجمع واشنطن بالقاهرة وأديس أبابا".جمهورية أفريقيا الوسطى تؤكد استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدينصرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الألماس.وأكد الوزير على هامش زيارته لموسكو، أن بلاده منفتحة على مشاريع الشركات الروسية في هذا المجال.وأشار الوزير إلى أن رفع الحظر على صادرات الألماس في عام 2024 يصبّ في مصلحة جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا على "أنه بدون عقوبات، ستتاح للبلاد فرصة التطور وتحقيق عوائد جيدة من بيع المعادن".وذكر أن "الصراعات المسلحة أدت إلى عدم الاستفادة من موارد الدول"، مشيرًا إلى أن "فتح المجال أمام الشركات الروسية يحفز الاستثمار ويخلق الوظائف، ويترجم إلى بنية تحتية محسّنة ويستطيع تطوير المناطق النائية، فضلا عن العملات الأجنبية التي ستتوفر نتيجة التصدير والاستثمارات".جمهورية مالي تضع الشروط أمام أي تعاون أمني أو عسكري مع واشنطناختتم المبعوث الأمريكي الخاص رودولف عطا الله، زيارته إلى العاصمة المالية باماكو، والتي استمرت لأيام عدة، بعرض رسمي قدّمه إلى السلطات المالية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.ومن جانبها، أكدت السلطات المالية على 3 نقاط رئيسية لأي تعاون خارجي، وهي احترام سيادة مالي الكاملة واحترام خياراتها الاستراتيجية وتقديم مصلحة الشعب المالي على كل اعتبار.وأوضح أن "الولايات المتحدة تتجه نحو استغلال مالي الغنية بالمعادن والثروات الأخرى، مما يعني أن هناك طموح اقتصادي لواشنطن في هذا البلد، بطابع سياسي عن طريق دعم الاستقرار الأمني".
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نبض أفريقيا, روسيا, أخبار مالي, аудио, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر
نبض أفريقيا, روسيا, أخبار مالي, аудио, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر

أفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية.. مالي تضع الشروط أمام أي تعاون عسكري مع واشنطن

12:55 GMT 17.07.2025
راديو
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرًا إلى أن "هذه المسألة حساسة للغاية".

ترامب يتحدث عن إمكانية التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

وأضاف ترامب، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة هي من موّلت سد النهضة ولا يُعرف لماذا".

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ، إن "ما أعلنه الرئيس الأمريكي حول سد النهضة، يرتبط بالتوجه الإثيوبي المستقبلي تجاه إنشاء سدود جديدة في منطقة النيل الأزرق".

وأشار إلى أن "هذا التحرك وقائي قبل تصاعد الأوضاع، لذلك ستكون نقطة أساسية للوصول إلى تفاهمات مع مصر والسودان"، مبيّنًا أن "التصريح الأمريكي مؤشر لبداية تحرك لحل المسألة في ظل التحالف الذي يجمع واشنطن بالقاهرة وأديس أبابا".

جمهورية أفريقيا الوسطى تؤكد استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين

صرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الألماس.
وأكد الوزير على هامش زيارته لموسكو، أن بلاده منفتحة على مشاريع الشركات الروسية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن رفع الحظر على صادرات الألماس في عام 2024 يصبّ في مصلحة جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا على "أنه بدون عقوبات، ستتاح للبلاد فرصة التطور وتحقيق عوائد جيدة من بيع المعادن".

في هذا الصدد، اعتبر أستاذ الاقتصاد، أحمد عبد العزيز، إعلان أفريقيا الوسطى عن فتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال التعدين، "محاولة لبناء اقتصاد ما بعد العقوبات في محاولة لتفعيل دورها في سوق الألماس عالميا".

وذكر أن "الصراعات المسلحة أدت إلى عدم الاستفادة من موارد الدول"، مشيرًا إلى أن "فتح المجال أمام الشركات الروسية يحفز الاستثمار ويخلق الوظائف، ويترجم إلى بنية تحتية محسّنة ويستطيع تطوير المناطق النائية، فضلا عن العملات الأجنبية التي ستتوفر نتيجة التصدير والاستثمارات".

جمهورية مالي تضع الشروط أمام أي تعاون أمني أو عسكري مع واشنطن

اختتم المبعوث الأمريكي الخاص رودولف عطا الله، زيارته إلى العاصمة المالية باماكو، والتي استمرت لأيام عدة، بعرض رسمي قدّمه إلى السلطات المالية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت السلطات المالية على 3 نقاط رئيسية لأي تعاون خارجي، وهي احترام سيادة مالي الكاملة واحترام خياراتها الاستراتيجية وتقديم مصلحة الشعب المالي على كل اعتبار.

في هذا الإطار، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي، أن "هناك شروطا متفق عليها دوليا للتعاون بين مالي وأمريكا لمحاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، ولكن دون التخلي عن التزامات باماكو مع باقي الدول ومنها روسيا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تتجه نحو استغلال مالي الغنية بالمعادن والثروات الأخرى، مما يعني أن هناك طموح اقتصادي لواشنطن في هذا البلد، بطابع سياسي عن طريق دعم الاستقرار الأمني".
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