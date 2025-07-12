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من "فلسطيني سوري" إلى "أجنبي مقيم"... تعديلات صادمة على وثائق اللاجئين في سوريا
من "فلسطيني سوري" إلى "أجنبي مقيم"... تعديلات صادمة على وثائق اللاجئين في سوريا
سبوتنيك عربي
بدأت السلطات السورية بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في بلادها، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، شاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي"،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:43+0000
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ووفق تقرير نشرته صحيفة "زمان الوصل" السورية، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا.قلق واسع وسط اللاجئين الفلسطينيينالخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت تهديدا للحقوق القانونية والمدنية، التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا، منذ عقود.رد حكوميلكن بعض المصادر الحكومية السورية، نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المحافظات مثل إدلب، نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل.تكرر حالات مشابهةمع ذلك، رُصدت حالات مماثلة في محافظات أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر "مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة".مطالبات حقوقيةوفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانبا.وحتى اللحظة، لم تصدر الحكومة السورية الانتقالية، أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.
https://sarabic.ae/20250710/ماكرون-يدعو-إلى-اعتراف-مشترك-من-باريس-ولندن-بدولة-فلسطين-1102569818.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

من "فلسطيني سوري" إلى "أجنبي مقيم"... تعديلات صادمة على وثائق اللاجئين في سوريا

06:43 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 06:58 GMT 12.07.2025)
© Sputnik . Abed.K Bay وقف تمويل "الأونروا" قلقا حول مصير اللاجئين الفلسطينيين وضغوطا عديدة على الدول المضيفة
وقف تمويل الأونروا قلقا حول مصير اللاجئين الفلسطينيين وضغوطا عديدة على الدول المضيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
بدأت السلطات السورية بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في بلادها، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، شاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي"، وفق ما أفادت به مصادر إخبارية عدة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "زمان الوصل" السورية، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا.

وقد ظهرت التعديلات بوضوح في وثائق رسمية حديثة مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث تم إدراج الجنسية "فلسطيني مقيم" بدلًا من "فلسطيني سوري"، وأزيلت أيضا خانة المحافظة لصالح توصيف عام بالـ"أجنبي".

قلق واسع وسط اللاجئين الفلسطينيين

الخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت تهديدا للحقوق القانونية والمدنية، التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا، منذ عقود.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
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10 يوليو, 17:34 GMT

رد حكومي

لكن بعض المصادر الحكومية السورية، نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المحافظات مثل إدلب، نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل.

تكرر حالات مشابهة

مع ذلك، رُصدت حالات مماثلة في محافظات أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر "مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة".

ويهدد هذا التغيير، في حال ثبوته كسياسة حكومية، الحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مثل التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "المقيم الأجنبي"، بدلًا من وضعهم الخاص كلاجئين فلسطينيين.

مطالبات حقوقية

وفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانبا.
وحتى اللحظة، لم تصدر الحكومة السورية الانتقالية، أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.
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