https://sarabic.ae/20250712/من-فلسطيني-سوري-إلى-أجنبي-مقيم-تعديلات-صادمة-على-وثائق-اللاجئين-في-سوريا-1102614618.html

من "فلسطيني سوري" إلى "أجنبي مقيم"... تعديلات صادمة على وثائق اللاجئين في سوريا

من "فلسطيني سوري" إلى "أجنبي مقيم"... تعديلات صادمة على وثائق اللاجئين في سوريا

سبوتنيك عربي

بدأت السلطات السورية بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في بلادها، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، شاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي"،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T06:43+0000

2025-07-12T06:43+0000

2025-07-12T06:58+0000

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ووفق تقرير نشرته صحيفة "زمان الوصل" السورية، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا.قلق واسع وسط اللاجئين الفلسطينيينالخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت تهديدا للحقوق القانونية والمدنية، التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا، منذ عقود.رد حكوميلكن بعض المصادر الحكومية السورية، نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المحافظات مثل إدلب، نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل.تكرر حالات مشابهةمع ذلك، رُصدت حالات مماثلة في محافظات أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر "مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة".مطالبات حقوقيةوفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانبا.وحتى اللحظة، لم تصدر الحكومة السورية الانتقالية، أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.

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