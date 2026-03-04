https://sarabic.ae/20260304/نائب-غاني-استمرار-أزمة-الشرق-الأوسط-قد-يؤثر-على-اقتصادات-أفريقيا-1111033616.html

نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا

نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا

حذّر النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه، من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن "أي تصعيد إضافي...

وقال كوماه لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، ما تزال التوترات مرتفعة".وأوضح أن "أي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العديد من الدول الأفريقية، من بينها غانا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات البترولية".وأوضح كوامي كوماه أن "مثل هذه الاضطرابات قد تؤجج التضخم، وترفع تكاليف النقل، وتهدد الاستقرار الاقتصادي العام في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمنطقة الأفريقية الأوسع".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديوموسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة

