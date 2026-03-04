نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/نائب-غاني-استمرار-أزمة-الشرق-الأوسط-قد-يؤثر-على-اقتصادات-أفريقيا-1111033616.html
نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا
نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا
سبوتنيك عربي
حذّر النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه، من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن "أي تصعيد إضافي... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T12:39+0000
2026-03-04T12:41+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111035073_118:0:721:339_1920x0_80_0_0_5f59bcc769b405384ae9ef4b1538b44f.jpg
وقال كوماه لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، ما تزال التوترات مرتفعة".وأوضح أن "أي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العديد من الدول الأفريقية، من بينها غانا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات البترولية".وأوضح كوامي كوماه أن "مثل هذه الاضطرابات قد تؤجج التضخم، وترفع تكاليف النقل، وتهدد الاستقرار الاقتصادي العام في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمنطقة الأفريقية الأوسع".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديوموسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة
https://sarabic.ae/20260304/موسكو-محطة-بوشهر-النووية-في-إيران-مهددة-ونتطالب-بالالتزام-بمعايير-سلامة-المنشأة-1111031713.html
إيران
أخبار إيران
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111035073_194:0:646:339_1920x0_80_0_0_4b6df1d20d9462f4896d0f8970714a48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب غاني: استمرار أزمة الشرق الأوسط قد يؤثر على اقتصادات أفريقيا

12:39 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 12:41 GMT 04.03.2026)
© Sputnik النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه
 النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
حذّر النائب الغاني جوزيف كوامي كوماه، من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط".
وقال كوماه لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، ما تزال التوترات مرتفعة".
وأوضح أن "أي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العديد من الدول الأفريقية، من بينها غانا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات البترولية".
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة
11:17 GMT
وأوضح كوامي كوماه أن "مثل هذه الاضطرابات قد تؤجج التضخم، وترفع تكاليف النقل، وتهدد الاستقرار الاقتصادي العام في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمنطقة الأفريقية الأوسع".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديو
موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала