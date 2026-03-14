تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
09:15 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 14.03.2026)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية ومطاراتها العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والعتاد".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات و4 مستودعات للذخيرة".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر تشيرفونايا زاريا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
11 مارس, 09:16 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات ومستودع ذخيرة و7 مستودعات للمواد".

وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 10 صواريخ موجهة، و285 طائرة مسيرة أوكرانية.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أمس, 09:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
