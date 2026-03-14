الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T09:15+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات و4 مستودعات للذخيرة".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات ومستودع ذخيرة و7 مستودعات للمواد".وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 10 صواريخ موجهة، و285 طائرة مسيرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

