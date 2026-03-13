https://sarabic.ae/20260313/القوات-الروسية-تنفذ-6-ضربات-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1111439507.html

القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات... 13.03.2026

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وجاء في البيان: "في الفترة من 7 إلى 13 مارس/آذار من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضاف: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية هذا الأسبوع".وأضاف: "وخلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".وذكر البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2130 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و42 مركبة، و13 قطعة مدفعية. كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وتابع: "تضررت القوات والمعدات التابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وأكد أنه "تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1285 جنديًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و17 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و21 مستودعًا للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

