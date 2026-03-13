https://sarabic.ae/20260313/القوات-الروسية-تنفذ-6-ضربات-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1111439507.html
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات...
2026-03-13T09:51+0000
2026-03-13T09:51+0000
2026-03-13T10:29+0000
وجاء في البيان: "في الفترة من 7 إلى 13 مارس/آذار من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضاف: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية هذا الأسبوع".وأضاف: "وخلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".وذكر البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2130 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و42 مركبة، و13 قطعة مدفعية. كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وتابع: "تضررت القوات والمعدات التابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وأكد أنه "تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1285 جنديًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و17 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و21 مستودعًا للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
09:51 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 13.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف.
وجاء في البيان: "في الفترة من 7 إلى 13 مارس/آذار من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "خلال أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 1245 جنديًا، و3 دبابات، و29 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 72 مركبة، و24 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و50 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأضاف: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية هذا الأسبوع".
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء مدفعية، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني، ووحدة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 1665 جنديا، ودبابة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و107 مركبات، و16 مدفعا ميدانيا، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، فضلا عن 45 مستودعا للذخيرة والوقود والإمدادات.
وأضاف: "وخلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".
وذكر البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2130 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و42 مركبة، و13 قطعة مدفعية. كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
وأشار إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، توغلت خلال الأسبوع الماضي في عمق دفاعات العدو".
وتابع: "تضررت القوات والمعدات التابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
أفاد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1280 جنديًا خلال الأسبوع الماضي في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وأكد أنه "تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1285 جنديًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و17 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و21 مستودعًا للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.