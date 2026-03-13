عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف.
وجاء في البيان: "في الفترة من 7 إلى 13 مارس/آذار من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "خلال أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 1245 جنديًا، و3 دبابات، و29 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 72 مركبة، و24 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و50 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأضاف: "حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية هذا الأسبوع".
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف شنت هجوما على منشأة طبية في دونيتسك باستخدام 4 مسيرات
أمس, 15:02 GMT

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء مدفعية، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني، ووحدة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 1665 جنديا، ودبابة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و107 مركبات، و16 مدفعا ميدانيا، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، فضلا عن 45 مستودعا للذخيرة والوقود والإمدادات.

وأضاف: "وخلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تمت السيطرة على بلدة تشيرفونا زاريا في مقاطعة سومي".
وذكر البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 2130 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و42 مركبة، و13 قطعة مدفعية. كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والإمدادات".

وأشار إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، توغلت خلال الأسبوع الماضي في عمق دفاعات العدو".

وتابع: "تضررت القوات والمعدات التابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
أمس, 10:50 GMT
أفاد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1280 جنديًا خلال الأسبوع الماضي في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وأكد أنه "تضررت القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1285 جنديًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و17 مدفعًا ميدانيًا، و3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و21 مستودعًا للذخيرة".
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
أمس, 09:22 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
