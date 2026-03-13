https://sarabic.ae/20260313/برئاسة-ليخاتشوف-بدء-مشاورات-روسية-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-موسكو--1111437682.html

برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين ممثلي روسيا ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت "روساتوم" في بيان": "بدأت المشاورات بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متحف"آتوم".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة.اليوم الجمعة، في موسكو، ستعقد وفود روسية ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة أخرى من المشاورات المشتركة، يُتوقع أن تناقش الوضع المحيط في محطة زابوروجيه النووية ومحطة بوشهر النووية الإيرانية.وكانت الجولة السابقة من المشاورات الروسية الدولية قد عقدت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في كالينينغراد . وأضاف المدير العام لـ"روساتوم" أن مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد، يوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والحرس الوطني الروسي.موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامةتعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع

