برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين ممثلي روسيا ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت "روساتوم" في بيان": "بدأت المشاورات بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متحف"آتوم".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة.اليوم الجمعة، في موسكو، ستعقد وفود روسية ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة أخرى من المشاورات المشتركة، يُتوقع أن تناقش الوضع المحيط في محطة زابوروجيه النووية ومحطة بوشهر النووية الإيرانية.وكانت الجولة السابقة من المشاورات الروسية الدولية قد عقدت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في كالينينغراد . وأضاف المدير العام لـ"روساتوم" أن مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد، يوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والحرس الوطني الروسي.
وقالت "روساتوم" في بيان": "بدأت المشاورات بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متحف"آتوم".
ويرأس الوفد الروسي المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، بينما يرأس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة رافائيل غروسي.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة.
اليوم الجمعة، في موسكو، ستعقد وفود روسية ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة أخرى من المشاورات المشتركة، يُتوقع أن تناقش الوضع المحيط في محطة زابوروجيه النووية ومحطة بوشهر النووية الإيرانية.
وكانت الجولة السابقة من المشاورات الروسية الدولية قد عقدت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في كالينينغراد .
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، في وقت سابق، أنه سيلتقي مع غروسي يوم الخميس.
وأضاف المدير العام لـ"روساتوم" أن مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد، يوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والحرس الوطني الروسي.