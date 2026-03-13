عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين ممثلي روسيا ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T08:32+0000
2026-03-13T08:32+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103612/43/1036124393_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_a955971900aa0b8c931bc6babd29ac16.jpg
وقالت "روساتوم" في بيان": "بدأت المشاورات بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متحف"آتوم".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة.اليوم الجمعة، في موسكو، ستعقد وفود روسية ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة أخرى من المشاورات المشتركة، يُتوقع أن تناقش الوضع المحيط في محطة زابوروجيه النووية ومحطة بوشهر النووية الإيرانية.وكانت الجولة السابقة من المشاورات الروسية الدولية قد عقدت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في كالينينغراد . وأضاف المدير العام لـ"روساتوم" أن مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد، يوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والحرس الوطني الروسي.موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامةتعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
https://sarabic.ae/20260312/محفظة-روساتوم-من-الطلبات-الخارجية-ترتفع-إلى-206-مليارات-دولار-في-عام-2025-1111381152.html
برئاسة ليخاتشوف… بدء مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

08:32 GMT 13.03.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف
رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين ممثلي روسيا ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو.
وقالت "روساتوم" في بيان": "بدأت المشاورات بين روسيا الاتحادية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في متحف"آتوم".

ويرأس الوفد الروسي المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، بينما يرأس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة رافائيل غروسي.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة.
اليوم الجمعة، في موسكو، ستعقد وفود روسية ووفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة أخرى من المشاورات المشتركة، يُتوقع أن تناقش الوضع المحيط في محطة زابوروجيه النووية ومحطة بوشهر النووية الإيرانية.
جناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025
أمس, 08:20 GMT
وكانت الجولة السابقة من المشاورات الروسية الدولية قد عقدت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في كالينينغراد .

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، في وقت سابق، أنه سيلتقي مع غروسي يوم الخميس.

وأضاف المدير العام لـ"روساتوم" أن مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد، يوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والحرس الوطني الروسي.
موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
