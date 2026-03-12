محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260312/محفظة-روساتوم-من-الطلبات-الخارجية-ترتفع-إلى-206-مليارات-دولار-في-عام-2025-1111381152.html
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي ليخاتشوف، مدير مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محفظة الطلبات الخارجية لـلمؤسسة ارتفعت إلى 206 مليارات دولار في عام 2025،... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T08:20+0000
2026-03-12T08:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روساتوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109312656_0:60:1350:819_1920x0_80_0_0_63bb6682d8fb6a3aa2e351cce8e1a580.jpg
وأعلن ليخاتشوف، خلال مؤتمر صحفي لقطاع الصناعة النووية الروسية: "ارتفعت محفظة الطلبات الخارجية لتصل إلى 206 مليارات دولار".وتابع: "بلغت الإيرادات الأجنبية 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% عن الخطة".ونوه إلى أن المؤسسة تواصل، رغم تشديد العقوبات على روسيا، تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وضمان أمن الطاقة الروسي.افتتاح "أكويو" في تركيا ومشاركة كورية جنوبية في "بحر الشمال"وأعلن ليخاتشوف أنه من المزمع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، التي تبنى بمشاركة روسية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل ثلاث وحدات أخرى في عام 2026، في محطات طاقة نووية تبنى بمشاركة روسية: الوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش، والوحدة السابعة من محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدة الثالثة من محطة شودابو للطاقة النووية في الصين.كما أعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى برنامج التعاون الخاص في ممر بحر الشمال.وقال ليخاتشوف: "يستمر التعاون مع الصين والهند في ممر بحر الشمال بالتطور، وكوريا الجنوبية تنضم إلى البرنامج".تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
https://sarabic.ae/20251120/رئيس-الوزراء-المصري-تشغيل-محطة-الضبعة-النووية-سيوفر-حتى-3-مليارات-دولار-سنويا-1107333525.html
https://sarabic.ae/20260309/روساتوم-لا-يزال-الوضع-بالقرب-من-محطة-بوشهر-النووية-الإيرانية-صعبا-1111259029.html
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025

08:20 GMT 12.03.2026
© Sputnikجناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية
جناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح أليكسي ليخاتشوف، مدير مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محفظة الطلبات الخارجية لـلمؤسسة ارتفعت إلى 206 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوزت خطتها للإيرادات الخارجية حيث بلغت 17.2 مليار دولار.
وأعلن ليخاتشوف، خلال مؤتمر صحفي لقطاع الصناعة النووية الروسية: "ارتفعت محفظة الطلبات الخارجية لتصل إلى 206 مليارات دولار".
وتابع: "بلغت الإيرادات الأجنبية 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% عن الخطة".
ونوه إلى أن المؤسسة تواصل، رغم تشديد العقوبات على روسيا، تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وضمان أمن الطاقة الروسي.

وأوضح: "تحوّل النظام العالمي برمته مستمر. وتتواصل محاولات عزل بلادنا سياسيًا، لقد أُعلنت حرب اقتصادية ضدنا، ويتزايد ضغط العقوبات باستمرار. نحن نواجه هذه التحديات، ونواصل تنفيذ طلبات وزارة الدفاع وضمان أمن الطاقة، ونتعامل مع قضايا السيادة التكنولوجية".

صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
رئيس الوزراء المصري: تشغيل محطة الضبعة النووية سيوفر حتى 3 مليارات دولار سنويا
20 نوفمبر 2025, 15:40 GMT

افتتاح "أكويو" في تركيا ومشاركة كورية جنوبية في "بحر الشمال"

وأعلن ليخاتشوف أنه من المزمع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، التي تبنى بمشاركة روسية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأردف: "المهمة الأهم هي تشغيل الوحدة في تركيا (في محطة أكويو للطاقة النووية). وقد انضم متخصصون من "روس إينيرغوآتوم و"تيتان-2" ومنظمات أخرى إلى فريق أكويو النووي لتحقيق ذلك. ويجب تشغيل الوحدة بحلول ديسمبر/كانون الأول".

الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
"روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعبا
9 مارس, 08:42 GMT
وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل ثلاث وحدات أخرى في عام 2026، في محطات طاقة نووية تبنى بمشاركة روسية: الوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش، والوحدة السابعة من محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدة الثالثة من محطة شودابو للطاقة النووية في الصين.
كما أعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى برنامج التعاون الخاص في ممر بحر الشمال.
وقال ليخاتشوف: "يستمر التعاون مع الصين والهند في ممر بحر الشمال بالتطور، وكوريا الجنوبية تنضم إلى البرنامج".
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
