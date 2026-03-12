https://sarabic.ae/20260312/محفظة-روساتوم-من-الطلبات-الخارجية-ترتفع-إلى-206-مليارات-دولار-في-عام-2025-1111381152.html
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025
محفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025
صرح أليكسي ليخاتشوف، مدير مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محفظة الطلبات الخارجية لـلمؤسسة ارتفعت إلى 206 مليارات دولار في عام 2025،
افتتاح "أكويو" في تركيا ومشاركة كورية جنوبية في "بحر الشمال"وأعلن ليخاتشوف أنه من المزمع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، التي تبنى بمشاركة روسية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل ثلاث وحدات أخرى في عام 2026، في محطات طاقة نووية تبنى بمشاركة روسية: الوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش، والوحدة السابعة من محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدة الثالثة من محطة شودابو للطاقة النووية في الصين.كما أعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى برنامج التعاون الخاص في ممر بحر الشمال.وقال ليخاتشوف: "يستمر التعاون مع الصين والهند في ممر بحر الشمال بالتطور، وكوريا الجنوبية تنضم إلى البرنامج".
صرح أليكسي ليخاتشوف، مدير مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن محفظة الطلبات الخارجية لـلمؤسسة ارتفعت إلى 206 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوزت خطتها للإيرادات الخارجية حيث بلغت 17.2 مليار دولار.
وأعلن ليخاتشوف، خلال مؤتمر صحفي لقطاع الصناعة النووية الروسية: "ارتفعت محفظة الطلبات الخارجية لتصل إلى 206 مليارات دولار".
وتابع: "بلغت الإيرادات الأجنبية 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% عن الخطة".
ونوه إلى أن المؤسسة تواصل، رغم تشديد العقوبات على روسيا، تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وضمان أمن الطاقة الروسي.
وأوضح: "تحوّل النظام العالمي برمته مستمر. وتتواصل محاولات عزل بلادنا سياسيًا، لقد أُعلنت حرب اقتصادية ضدنا، ويتزايد ضغط العقوبات باستمرار. نحن نواجه هذه التحديات، ونواصل تنفيذ طلبات وزارة الدفاع وضمان أمن الطاقة، ونتعامل مع قضايا السيادة التكنولوجية".
20 نوفمبر 2025, 15:40 GMT
افتتاح "أكويو" في تركيا ومشاركة كورية جنوبية في "بحر الشمال"
وأعلن ليخاتشوف أنه من المزمع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، التي تبنى بمشاركة روسية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.
وأردف: "المهمة الأهم هي تشغيل الوحدة في تركيا (في محطة أكويو للطاقة النووية). وقد انضم متخصصون من "روس إينيرغوآتوم و"تيتان-2" ومنظمات أخرى إلى فريق أكويو النووي لتحقيق ذلك. ويجب تشغيل الوحدة بحلول ديسمبر/كانون الأول".
وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل ثلاث وحدات أخرى في عام 2026، في محطات طاقة نووية تبنى بمشاركة روسية: الوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش، والوحدة السابعة من محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدة الثالثة من محطة شودابو للطاقة النووية في الصين.
كما أعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى برنامج التعاون الخاص في ممر بحر الشمال.
وقال ليخاتشوف: "يستمر التعاون مع الصين والهند في ممر بحر الشمال بالتطور، وكوريا الجنوبية تنضم إلى البرنامج".