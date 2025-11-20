عربي
رئيس الوزراء المصري: تشغيل محطة الضبعة النووية سيوفر حتى 3 مليارات دولار سنويا
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن تشغيل محطة الضبعة النووية، الجاري إنشاؤها بالتعاون مع روسيا، سيوفر لمصر ما بين 2.5 و3 مليارات دولار... 20.11.2025
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، أن المحطة ستوفر طاقة آمنة للبلاد بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى يمثل خطوة مهمة في بدء العد التنازلي لاستكمال المشروع، متوقعا الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2029، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الفعالية التي شهدتها مصر، أمس الأربعاء، مثلت لحظة فخر وسعادة لكل المصريين، مع اقتراب تحقيق حلم طال انتظاره بدخول البلاد العصر النووي السلمي". وأكد أن "رؤية تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى بمحطة الضبعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، تعد بمثابة بدء العد التنازلي للانتهاء من المشروع العملاق، المتوقع تشغيل وحداته الأربع بالكامل في عام 2029".وأشار إلى أن المحطة توفر طاقة آمنة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما، مؤكدا أن مصر حققت "طفرة كبيرة" بهذا المشروع، موجها الشكر للرئيس السيسي على إصراره على تنفيذ هذا الحلم ومتابعته المستمرة لخطوات إنجازه.وكان رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، شريف حلمي، قد أعلن أمس الأربعاء، تدشين هيكل مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.وشارك الرئيسان، الروسي والمصري، فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية المصرية.ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن تشغيل محطة الضبعة النووية، الجاري إنشاؤها بالتعاون مع روسيا، سيوفر لمصر ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويا، عبر خفض فاتورة استيراد الغاز والمشتقات النفطية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، أن المحطة ستوفر طاقة آمنة للبلاد بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى يمثل خطوة مهمة في بدء العد التنازلي لاستكمال المشروع، متوقعا الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2029، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الفعالية التي شهدتها مصر، أمس الأربعاء، مثلت لحظة فخر وسعادة لكل المصريين، مع اقتراب تحقيق حلم طال انتظاره بدخول البلاد العصر النووي السلمي".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
خبراء: مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة سيوفر لمصر نصف استهلاكها من الطاقة
أمس, 21:43 GMT
وأكد أن "رؤية تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى بمحطة الضبعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، تعد بمثابة بدء العد التنازلي للانتهاء من المشروع العملاق، المتوقع تشغيل وحداته الأربع بالكامل في عام 2029".
وأوضح مدبولي أنه يتابع التساؤلات المثارة حول أهمية المشروع، مشيرا إلى أن إنتاجا يقدر بنحو 4800 ميغاوات يمثل إضافة قوية لمنظومة الطاقة في مصر. وأكد أن القيمة الاقتصادية للمحطة تظهر بوضوح في حجم الوفر السنوي الناتج عن تقليل استهلاك الغاز والمشتقات البترولية، والذي تُقدّره وزارات الكهرباء والبترول بما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويا.
وأشار إلى أن المحطة توفر طاقة آمنة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما، مؤكدا أن مصر حققت "طفرة كبيرة" بهذا المشروع، موجها الشكر للرئيس السيسي على إصراره على تنفيذ هذا الحلم ومتابعته المستمرة لخطوات إنجازه.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، شريف حلمي، قد أعلن أمس الأربعاء، تدشين هيكل مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.
وشارك الرئيسان، الروسي والمصري، فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية المصرية.
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": احتفالية "الضبعة" حدث استراتيجي يعكس عمق الشراكة المصرية-الروسية
أمس, 14:30 GMT
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
