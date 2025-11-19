https://sarabic.ae/20251119/خبراء-مفاعل-الوحدة-الأولى-بمحطة-الضبعة-سيوفر-لمصر-نصف-استهلاكها-من-الطاقة-1107307257.html
صرح خبير الشؤون النووية وكبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إبراهيم على العسيري، إن تركيب هيكل مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية سيوفر... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T21:43+0000
2025-11-19T21:43+0000
2025-11-19T21:43+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6df09f018b67a5fb9270b9a053f0293a.jpg
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_aa7e66658eac728de7af1902fae63bce.jpg
القاهرة - سيوتنيك. وأوضح العسيري في تصريحات لوكالة "سيوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة سيوفر لمصر نصف استهلاكها من الطاقة"، ونوه إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل إنجازا كبيرا لمصر، وأن خطوة وضع وعاء الضغط العالي في قلب المفاعل، ستحرك العمل في المحطة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وفق قوله.
من جانبه، قال كبير المفتشين النوويين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسري أبو شادى، إن "الطاقة النووية هي أحد أرخص مصادر الطاقة وخصوصا على المدى الطويل، إذ تصل تكلفة الوقود النووي إلى نحو 20–30 مليون دولار سنويا، مقارنة بمليار دولار إذا اعتمدت مصر على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الطبيعي".
وأضاف الخبير المصري أن المفاعل المستخدم في الضبعة من الجيل الثالث المتطور، ومصمم لتفادي الأخطاء والحوادث النووية، وتحديدا مع وجود 8 مصادر طوارئ للكهرباء وأنظمة أمان متعددة، إضافة إلى "وعاء انصهار قلب المفاعل" الذي يضمن احتواء الوقود النووي دون أي انتشار للإشعاعات أو التلوث.
بدوره قال أستاذ هندسة الطاقة، سامح نعمان، إن "محطة الضبعة النووية تمثل نقلة اقتصادية مهمة لمصر، ليس فقط على مستوى إنتاج الطاقة، بل في توفير موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وستُعطي عند اكتمالها 4.8 غيغاوات من الكهرباء، كطاقة مستدامة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يضمن استقرارا في إمدادات الطاقة، خاصة للمستثمرين".
هذا وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، شريف حلمي، بوقت سابق اليوم، تدشين هيكل مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.
وشارك الرئيسان، الروسي والمصري،، فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية المصرية.
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.