خبراء: مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة سيوفر لمصر نصف استهلاكها من الطاقة

19.11.2025

العالم

روسيا

مصر

تعاون علمي وتكنولوجي

محطة الضبعة النووية

القاهرة - سيوتنيك. وأوضح العسيري في تصريحات لوكالة "سيوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة سيوفر لمصر نصف استهلاكها من الطاقة"، ونوه إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل إنجازا كبيرا لمصر، وأن خطوة وضع وعاء الضغط العالي في قلب المفاعل، ستحرك العمل في المحطة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وفق قوله.من جانبه، قال كبير المفتشين النوويين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسري أبو شادى، إن "الطاقة النووية هي أحد أرخص مصادر الطاقة وخصوصا على المدى الطويل، إذ تصل تكلفة الوقود النووي إلى نحو 20–30 مليون دولار سنويا، مقارنة بمليار دولار إذا اعتمدت مصر على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الطبيعي".بدوره قال أستاذ هندسة الطاقة، سامح نعمان، إن "محطة الضبعة النووية تمثل نقلة اقتصادية مهمة لمصر، ليس فقط على مستوى إنتاج الطاقة، بل في توفير موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وستُعطي عند اكتمالها 4.8 غيغاوات من الكهرباء، كطاقة مستدامة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يضمن استقرارا في إمدادات الطاقة، خاصة للمستثمرين".هذا وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، شريف حلمي، بوقت سابق اليوم، تدشين هيكل مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي

