السيسي يوجه الشكر إلى بوتين على دعمه لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

سبوتنيك عربي

وقال السيسي، في كلمة له، خلال مشاركته الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، إن العلاقات المصرية الروسية علاقات قوية واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، موجها الشكر للرئيس بوتين على دعمه لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.وأضاف: "نشهد اليوم الصفحة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية وهو بمثابة حلم كنا نسعى لتحقيقه"، متابعا: "التعاون المصري الروسي هو تعاون في مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين". وأكد الرئيس المصري أن "مشروع محطة الضبعة النووية يؤمن إمدادات الطاقة لمصر بشكل مستمر ومستقر"، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تجهيز الكوادر المصرية في المجالات والعلوم النووية.وأوضح السيسي أن مصر "تمكنت من تحقيق هذه النجاحات نتيجة التعاون بين مصر وروسيا"، لافتا إلى أن بلاده تدعم تطوير وازدهار مستقبل مصر في مجال الطاقة النووية السلمية.وشهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تعد من أبرز رموز التعاون بين القاهرة وموسكو.وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.

