الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر
الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر،... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية، أن مشروع محطة" الضبعة" للطاقة النووية في مصر يسير على نحو جيد، وهناك ما يدعو للأمل في تشغيل المحطة قريبا.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان يوم أمس: "تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري".
الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر، مشيرًا إلى أن المشروع يتقدم بنجاح.
وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية، أن مشروع محطة" الضبعة" للطاقة النووية في مصر يسير على نحو جيد، وهناك ما يدعو للأمل في تشغيل المحطة قريبا.
وقال بيسكوف للصحفيين، مشيرا إلى مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية: "هذا المشروع بالغ الأهمية للطاقة النووية السلمية، تديره شركة "روساتوم" ويعد مشروعا رائدا للتعاون بين بلدنا ومصر، منوها بأن المشروع يتقدم بنجاح".
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان يوم أمس: "تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري".
وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر
، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.