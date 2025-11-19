https://sarabic.ae/20251119/بوتين-يشارك-في-حفل-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-للوحدة-الأولى-في-محطة-الضبعة-النووية-1107276705.html

بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، أن روسيا ستقدم... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107276547_0:143:1920:1223_1920x0_80_0_0_10517a62f76b06e4cb77789404627c06.jpg

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو: "بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمشاركة روسية يتقدم بنجاح، في الواقع، نحن ننتقل إلى مرحلة رئيسية من المعدات التكنولوجية للمحطة".ووفقا له فإن الشراكة بين روسيا ومصر مستمرة في التطور بشكل مطرد. وأكد بوتين أن بدء تشغيل محطة الضبعة النووية سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر.ووفقا له فإن العلاقات بين روسيا ومصر مبنية بروح المساواة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهما البعض. وأكد بوتين عن وجود "اكثر من 100 طالب جامعي يدرسون في أكبر الجامعات الروسية بتخصص الطاقة النوية".وتابع: "التشغيل المخطط لأربع وحدات طاقة لمحطة الضبعة للطاقة النووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر".وفي عيد ميلاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بوتين: "أهنئ مرة أخرى رئيس مصر، السيد عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده، أريد أن أتمنى له مثل هذه" الطاقة الذرية" في جميع شؤونه ومساعيه".ومن جهته قال السيسي متحدثا عبر الفيديو: "أعرب عن امتناني وتقديري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في هذا الحفل". وأضاف الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر والاتحاد الروسي مبنية على الاحترام المتبادل.قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، خلال الحفل، أن العمل على بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية في مصر على قدم وساق وفقا للجدول الزمني، وأمد انه "يجري بناء 222 منشأة".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "الاستثمارات في الطاقة النووية نقطة تحول في مصر والعالم ومشروع الضبعة سيوفر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات".وفي وقت سابق، أعلن أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيحضر حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى من محطة "الضبعة" النووية في مصر، الأسبوع المقبل.وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.

2025

