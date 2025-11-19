https://sarabic.ae/20251119/بوتين-يشارك-في-حفل-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-للوحدة-الأولى-في-محطة-الضبعة-النووية-1107276705.html
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، أن روسيا ستقدم... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T10:21+0000
2025-11-19T10:21+0000
2025-11-19T10:58+0000
روسيا
مصر
العالم
العالم العربي
محطة الضبعة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107276547_0:143:1920:1223_1920x0_80_0_0_10517a62f76b06e4cb77789404627c06.jpg
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو: "بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمشاركة روسية يتقدم بنجاح، في الواقع، نحن ننتقل إلى مرحلة رئيسية من المعدات التكنولوجية للمحطة".ووفقا له فإن الشراكة بين روسيا ومصر مستمرة في التطور بشكل مطرد. وأكد بوتين أن بدء تشغيل محطة الضبعة النووية سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر.ووفقا له فإن العلاقات بين روسيا ومصر مبنية بروح المساواة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهما البعض. وأكد بوتين عن وجود "اكثر من 100 طالب جامعي يدرسون في أكبر الجامعات الروسية بتخصص الطاقة النوية".وتابع: "التشغيل المخطط لأربع وحدات طاقة لمحطة الضبعة للطاقة النووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر".وفي عيد ميلاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بوتين: "أهنئ مرة أخرى رئيس مصر، السيد عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده، أريد أن أتمنى له مثل هذه" الطاقة الذرية" في جميع شؤونه ومساعيه".ومن جهته قال السيسي متحدثا عبر الفيديو: "أعرب عن امتناني وتقديري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في هذا الحفل". وأضاف الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر والاتحاد الروسي مبنية على الاحترام المتبادل.قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، خلال الحفل، أن العمل على بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية في مصر على قدم وساق وفقا للجدول الزمني، وأمد انه "يجري بناء 222 منشأة".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "الاستثمارات في الطاقة النووية نقطة تحول في مصر والعالم ومشروع الضبعة سيوفر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات".وفي وقت سابق، أعلن أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيحضر حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى من محطة "الضبعة" النووية في مصر، الأسبوع المقبل.وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.
https://sarabic.ae/20251119/الكرملين-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-مهمة-للغاية-وتعد-مشروعا-رائدا-للتعاون-بين-روسيا-ومصر-1107277623.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107276547_50:0:1871:1366_1920x0_80_0_0_c74e41d895d1bf0aa9b2f405495e4e2f.jpg
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك عبر اتصال فيديو في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية المصرية
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك عبر اتصال فيديو في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية المصرية
2025-11-19T10:21+0000
true
PT40M52S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مصر, العالم, العالم العربي, محطة الضبعة النووية
روسيا, مصر, العالم, العالم العربي, محطة الضبعة النووية
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
10:21 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 19.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، أن روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل المشروع النووي
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو: "بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمشاركة روسية يتقدم بنجاح، في الواقع، نحن ننتقل إلى مرحلة رئيسية من المعدات التكنولوجية للمحطة".
وتابع: "نحن ممتنون للاهتمام الوثيق الذي دفعته باستمرار (للرئيس المصري) ليس فقط لمشروعنا الرئيسي في مجال الذرة السلمية، ولكن أيضا لتوسيع الاتصالات المتنوعة مع روسيا بشكل عام. ونحن بطبيعة الحال نؤيد هذا الموقف".
ووفقا له فإن الشراكة بين روسيا ومصر مستمرة في التطور بشكل مطرد. وأكد بوتين أن بدء تشغيل محطة الضبعة النووية سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن "محطة الضبعة النووية في مصر ستتمكن من البدء في توليد الكهرباء في المستقبل، لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي".
ووفقا له فإن العلاقات بين روسيا ومصر مبنية بروح المساواة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهما البعض.
وأكد بوتين عن وجود "اكثر من 100 طالب جامعي يدرسون في أكبر الجامعات الروسية بتخصص الطاقة النوية".
وقال بوتين: "ستواصل روسيا تقديم المساعدة للشركاء المصريين طوال دورات حياة المشروع النووي. يتعلق هذا بالإمدادات طويلة الأجل من وقود المفاعلات، وصيانة محطة الطاقة النووية، وإدارة المواد النووية المستهلكة".
وتابع: "التشغيل المخطط لأربع وحدات طاقة لمحطة الضبعة للطاقة النووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر".
وفي عيد ميلاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بوتين: "أهنئ مرة أخرى رئيس مصر، السيد عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده، أريد أن أتمنى له مثل هذه" الطاقة الذرية" في جميع شؤونه ومساعيه".
ومن جهته قال السيسي متحدثا عبر الفيديو: "أعرب عن امتناني وتقديري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في هذا الحفل".
وأضاف الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر والاتحاد الروسي مبنية على الاحترام المتبادل.
قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، خلال الحفل، أن العمل على بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية في مصر على قدم وساق وفقا للجدول الزمني، وأمد انه "يجري بناء 222 منشأة".
ومن جهته قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري: "لدينا تعاون دائم ووثيق بين روسيا ومصر، ما مكنا من تنفيذ خطوة وضع جسم مفاعل الوحدة الأولى لمشروع الضبعة النووي". ووفقا له فإن "وضع جسم مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية المصرية خطوة مهمة، ومحطة الضبعة النووية هو المشروع الأكبر في العالم حيث يتم بناء 4 وحدات لإنتاج 4800 ميجاوات من الكهرباء".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "الاستثمارات في الطاقة النووية نقطة تحول في مصر والعالم ومشروع الضبعة سيوفر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات".
وفي وقت سابق، أعلن أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيحضر حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى من محطة "الضبعة" النووية في مصر، الأسبوع المقبل.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان يوم أمس: "تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري".
وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر
، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.