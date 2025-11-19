عربي
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": احتفالية "الضبعة" حدث استراتيجي يعكس عمق الشراكة المصرية-الروسية
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "العلاقات المصرية الروسية الممتدة منذ عقود والمبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة هى علامة فارقة في تاريخ البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقة التاريخية شهدت محطات مضيئة من التعاون في بناء السد العالي والتصنيع العسكري والتعليم وتستمر اليوم في مشروعات استراتيجية كالضبعة والتعاون العسكري والتجاري.وأوضح مهران أن محطة الضبعة النووية تمثل نقلة نوعية في برنامج مصر للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر آلاف الميغاوات من الكهرباء النظيفة ويسهم في التنمية المستدامة ويعزز الأمن الطاقي المصري ويخلق آلاف فرص العمل.واستطرد: "التعاون النووي السلمي حق سيادي مكفول بموجب القانون الدولي"، موضحًا أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تكفل حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأن مشروع الضبعة يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويلتزم بأعلى معايير الأمان.كما أشار مهران إلى أن التعاون الثنائي بين مصر وروسيا يتماشى تماما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ويرى أن الشراكة المصرية الروسية نموذج للتعاون المتوازن الذي يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في استقرار المنطقة.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، أن روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل المشروع النووي.من جهته، أعرب السيسي عن امتنانه وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية.وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.
أستاذ قانون دولي لـ"سبوتنيك": احتفالية "الضبعة" حدث استراتيجي يعكس عمق الشراكة المصرية-الروسية

14:30 GMT 19.11.2025
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن احتفالية اليوم بمحطة الضبعة النووية ومشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تمثل حدثا استراتيجيا يعكس عمق الشراكة المصرية الروسية التاريخية ويعزز التوازن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "العلاقات المصرية الروسية الممتدة منذ عقود والمبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة هى علامة فارقة في تاريخ البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقة التاريخية شهدت محطات مضيئة من التعاون في بناء السد العالي والتصنيع العسكري والتعليم وتستمر اليوم في مشروعات استراتيجية كالضبعة والتعاون العسكري والتجاري.
وأوضح مهران أن محطة الضبعة النووية تمثل نقلة نوعية في برنامج مصر للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر آلاف الميغاوات من الكهرباء النظيفة ويسهم في التنمية المستدامة ويعزز الأمن الطاقي المصري ويخلق آلاف فرص العمل.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التعاون المصري الروسي يسهم في تحقيق توازن استراتيجي في المنطقة، موضحًا أن تنويع مصر لشراكاتها الدولية يعزز استقلالية قرارها السياسي ويمنع هيمنة قطب واحد على المنطقة ما يخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح المصرية.

واستطرد: "التعاون النووي السلمي حق سيادي مكفول بموجب القانون الدولي"، موضحًا أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تكفل حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأن مشروع الضبعة يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويلتزم بأعلى معايير الأمان.
كما أشار مهران إلى أن التعاون الثنائي بين مصر وروسيا يتماشى تماما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ويرى أن الشراكة المصرية الروسية نموذج للتعاون المتوازن الذي يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في استقرار المنطقة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
الكرملين: محطة "الضبعة" للطاقة النووية مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر
09:57 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، أن روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل المشروع النووي.
من جهته، أعرب السيسي عن امتنانه وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية.
وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.
