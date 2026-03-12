القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن محاولات نظام كييف مهاجمة محطتي ضغط "روسكايا" و"بيريغوفايا" باستخدام طائرات مسيّرة بأنها عمل غير مسؤول في خضم أزمة الطاقة العالمية.وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أخيرا عن معلومات لدى أجهزة الاستخبارات الروسية تشير إلى أن نظام كييف يخطط لتخريب خطوط الأنابيب المذكورة، والتي تعد بالغة الأهمية، ويصعب المبالغة في تقديرها، فيما يتعلق بأمن الطاقة في القارة.الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
09:22 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 09:42 GMT 12.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام المسيرات فوق محطة "روسكايا" لضغط الغاز في إقليم كراسنودار، التي تزود "التيار التركي".
وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".

وأضاف البيان: "نُفّذ الهجوم بهدف تعطيل إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وبين الساعة 3:55 و6:45 بتوقيت موسكو، دمّرت فرق الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 10 طائرات مسيّرة أوكرانية، ولم تلحق أي أضرار بالمنشأة التي تم الدفاع عنها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن محاولات نظام كييف مهاجمة محطتي ضغط "روسكايا" و"بيريغوفايا" باستخدام طائرات مسيّرة بأنها عمل غير مسؤول في خضم أزمة الطاقة العالمية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطتي "روسكايا" و"بيريغوفايا" تصرفات غير مسؤولة في ظل أزمة طاقة عالمية
أمس, 15:17 GMT

وقال بيسكوف: أنباء محاولات ضرب محطة ضغط "روسكايا"، التي تغذي خط أنابيب "التيار التركي" البري، ومحطة ضغط "بيريغوفايا"، التي تغذي خط أنابيب "التيار الأزرق" البري، باستخدام طائرات مسيّرة، مثيرة للقلق البالغ.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أخيرا عن معلومات لدى أجهزة الاستخبارات الروسية تشير إلى أن نظام كييف يخطط لتخريب خطوط الأنابيب المذكورة، والتي تعد بالغة الأهمية، ويصعب المبالغة في تقديرها، فيما يتعلق بأمن الطاقة في القارة.
الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
