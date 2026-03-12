https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية-فوق-محطة-تغذي-التيار-التركي-بالغاز--الدفاع-الروسية-1111384807.html
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن محاولات نظام كييف مهاجمة محطتي ضغط "روسكايا" و"بيريغوفايا" باستخدام طائرات مسيّرة بأنها عمل غير مسؤول في خضم أزمة الطاقة العالمية.وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أخيرا عن معلومات لدى أجهزة الاستخبارات الروسية تشير إلى أن نظام كييف يخطط لتخريب خطوط الأنابيب المذكورة، والتي تعد بالغة الأهمية، ويصعب المبالغة في تقديرها، فيما يتعلق بأمن الطاقة في القارة.الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
09:22 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 09:42 GMT 12.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام المسيرات فوق محطة "روسكايا" لضغط الغاز في إقليم كراسنودار، التي تزود "التيار التركي".
وأفادت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 12 مارس(آذار)، استخدم نظام كييف طائرات مسيّرة هجومية، لمهاجمة محطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور في إقليم كراسنودار، التي تزود بالغاز خط أنابيب "التيار التركي".
وأضاف البيان: "نُفّذ الهجوم بهدف تعطيل إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وبين الساعة 3:55 و6:45 بتوقيت موسكو، دمّرت فرق الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 10 طائرات مسيّرة أوكرانية، ولم تلحق أي أضرار بالمنشأة التي تم الدفاع عنها".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن محاولات نظام كييف مهاجمة محطتي ضغط "روسكايا" و"بيريغوفايا" باستخدام طائرات مسيّرة بأنها عمل غير مسؤول في خضم أزمة الطاقة العالمية.
وقال بيسكوف: أنباء محاولات ضرب محطة ضغط "روسكايا"، التي تغذي خط أنابيب "التيار التركي" البري، ومحطة ضغط "بيريغوفايا"، التي تغذي خط أنابيب "التيار الأزرق" البري، باستخدام طائرات مسيّرة، مثيرة للقلق البالغ.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أخيرا عن معلومات لدى أجهزة الاستخبارات الروسية تشير إلى أن نظام كييف يخطط لتخريب خطوط الأنابيب المذكورة، والتي تعد بالغة الأهمية، ويصعب المبالغة في تقديرها، فيما يتعلق بأمن الطاقة في القارة.