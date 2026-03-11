https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-محاولات-كييف-مهاجمة-محطتي-روسكايا-وبيريغوفايا-تصرفات-غير-مسؤولة-في-ظل-أزمة-طاقة-عالمية-1111352986.html

الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطتي "روسكايا" و"بيريغوفايا" تصرفات غير مسؤولة في ظل أزمة طاقة عالمية

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات نظام كييف مهاجمة محطتي ضغط "روسكايا" و"بيريغوفايا" باستخدام طائرات مسيّرة بأنها عمل غير... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

وقال بيسكوف: "أنباء محاولات ضرب محطة ضغط "روسكايا"، التي تغذي خط أنابيب "السيل التركي" البري، ومحطة ضغط "بيريغوفايا"، التي تغذي خط أنابيب "التيار الأزرق" البري، باستخدام طائرات مسيّرة، مثيرة للقلق البالغ".وأضاف: "يمكن وصف مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف بأنها غير مسؤولة بشكل خاص في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تتفاقم يومًا بعد يوم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".

