الدفاع الروسية: كييف شنت هجوما على منشأة طبية في دونيتسك باستخدام 4 مسيرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية: كييف شنت هجوما على منشأة طبية في دونيتسك باستخدام 4 مسيرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام كييف شن هجوما على منشأة طبية حكومية في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام 4 طائرات مسيرة في الـ 10 من مارس/آذار... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T15:02+0000
2026-03-12T15:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في العاشر من مارس، حوالي الساعة 3:40 بتوقيت موسكو، شن نظام كييف عمدا ضربة باستخدام 4 طائرات مسيرة على منشأة طبية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "نتيجة للهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، قُتل ثمانية من العاملين في المجال الطبي. وأصيب عشرة آخرون، بينهم تسعة من المسعفين بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقى جميع المصابين المساعدة والدعم الطبي اللازمين".وقالت زاخاروفا للصحفيين: "شنت القوات الأوكرانية مجددا ضربات متعمدة على أهداف مدنية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ما هي هذه الأهداف؟ مبان سكنية، مؤسسات طبية وتعليمية، شركات مدنية واجتماعية".
https://sarabic.ae/20260312/موسكو-ضربات-نظام-كييف-على-الأراضي-الروسية-تظهر-نيته--تصعيد-الصراع-1111397587.html
15:02 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 15:31 GMT 12.03.2026)
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام كييف شن هجوما على منشأة طبية حكومية في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام 4 طائرات مسيرة في الـ 10 من مارس/آذار الجاري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في العاشر من مارس، حوالي الساعة 3:40 بتوقيت موسكو، شن نظام كييف عمدا ضربة باستخدام 4 طائرات مسيرة على منشأة طبية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "في لحظة وقوع الضربة، كان يتواجد في المنشأة الطبية أكثر من 130 مريضا، ونحو 50 فردا من الطاقم الطبي. هذه المنشأة لم يستخدم قط لأغراض عسكرية، واستهدافها المتعمد من قبل نظام كييف يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والمعايير الأخلاقية لإنسانية".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: ضربات نظام كييف على الأراضي الروسية تظهر نيته تصعيد الصراع
11:49 GMT
وأضاف البيان: "نتيجة للهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، قُتل ثمانية من العاملين في المجال الطبي. وأصيب عشرة آخرون، بينهم تسعة من المسعفين بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقى جميع المصابين المساعدة والدعم الطبي اللازمين".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية تظهر نية كييف تصعيد الصراع.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "شنت القوات الأوكرانية مجددا ضربات متعمدة على أهداف مدنية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ما هي هذه الأهداف؟ مبان سكنية، مؤسسات طبية وتعليمية، شركات مدنية واجتماعية".
